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Глава Приамурья: нужно сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону

Глава Приамурья: нужно сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону
Фото: amurobl.ru

В правительстве Амурской области состоялось рабочее совещание главы региона с органами исполнительной государственной власти по вопросу «Об организации работы по подготовке объектов ЖКХ области к отопительному периоду 2019-2020 года».

«Хочу отметить, что область прошла отопительный период 2018-2019 года неплохо, тем не менее сейчас нам нужно максимально сосредоточиться на подготовке к предстоящему отопительному сезону, провести ремонтные работы. Также необходимо заблаговременно приобрести мазут. В бюджете запланированы средства для оплаты мазута, и мы готовы оплачивать поставки день в день. Наша задача заключается сейчас в том, чтобы закупить топливо в летний период времени, когда цена на мазут низкая», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, согласно отчету министра ЖКХ региона, на сегодняшний день в Приамурье сформирован сводный план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года на 1 175,37 миллиона рублей. На эти средства к началу отопительного периода будет отремонтировано 272 котла, заменено: котлов – 173, тепловых сетей – 47,8 километра, сетей водопровода – 26,3 километра; сетей канализации – 4,9 километра.

Из областного бюджета в рамках программы модернизации жилищно-коммунального комплекса на подготовку к отопительному периоду выделено 200 миллионов рублей, которые распределены на первоочередные мероприятия – ремонт аварийных объектов, по которым в течение отопительного периода 2018-2019 года зафиксированы нарушения в работе.

Как отметил министр ЖКХ Сергей Гордеев, в настоящее время на согласовании находится проект постановления о распределении из областного бюджета дополнительно 100 миллионов рублей, за счет которых планируется, в том числе, монтаж 5 автоматизированных котельных, установка 8 автоматизированных котлов, установка 47 приборов частотно-регулируемого привода на объектах водно-коммунального хозяйства области, а также установка приборов учета на мазутных котельных в ЗАТО Циолковский, селе Возжаевка Белогорского района и городе Свободный с целью учета расхода жидкого топлива.

По состоянию на 5 июня фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составили:

– уголь: план – 439,1 тысячи тонн, факт – 78,6 1 тысячи тонн, или 18 %;

– мазут: план – 11,2 тысячи тонн, факт – 3,1 тысячи тонн, или 28 %;

– дрова: план – 3,6 тысячи тонн, факт – 0,4 тысячи тонн, или 10 %.

Поставка топлива в июне 2019 года для создания нормативного запаса к началу отопительного периода на 10 июня составила:

– уголь: план – 26,4 тысячи тонн, факт – 5,6 тысячи тонн, или 21 %;

– мазут: план – 1,1 тысячи тонн, факт – 0,8 тысячи тонн, или 73 %.

Для создания резерва жидкого котельного топлива за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в размере 20 миллионов рублей.

«В настоящее время министерство ЖКХ области для проведения открытой закупки по выбору поставщика мазута проводит запрос котировок на определение начальной цены контракта. С целью экономии бюджетных средств министерство планирует закупить мазут в июле 2019 года, когда цена мазута будет минимальная», – рассказал Сергей Гордеев.

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#губернатор #ЖКХ

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