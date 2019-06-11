В Приамурье создадут общественный контроль за дорожными работами

В Амурской области впервые будет создан общественный контроль за проведением дорожных работ. С соответствующей инициативой выступил региональный минтранс.

Необходимость создания общественного контроля на объектах улично-дорожной сети городской агломерации, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обсудили на заседании общественного совета при региональном дорожном ведомстве.

«В первую очередь мы планируем привлечь экспертную общественность региона к контролю за реализацией национального проекта. Наша цель – сделать дороги в областном центре лучше, особенно те, которые используются с максимальной интенсивностью жителями и гостями города. Мы хотим взаимодействия, чтобы выработалось доверие между властью и жителями. Через представителей общественного контроля амурчане будут следить за ходом дорожных работ, сроками исполнения контрактных обязательств, а также оценивать качество выполнения работ. Внимание общественности будет дисциплинировать подрядчика, но в то же время общественные эксперты получат возможность разобраться в непростых вопросах дорожного строительства», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области губернатора региона Василия Орлова.

В ходе обсуждения критериев к кандидатам, которые войдут в общественную контрольную группу, принято решение до конца недели сформировать список всех желающих, готовых на добровольной основе принять участие в работе общественного контроля.

На базе главного дорожного заказчика ГКУ «Амурупрадор» будет проведен обучающий семинар, на котором представителей общественного контроля проинформируют о задачах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», какие объекты необходимо контролировать.

«Специалисты Амурупрадора проведут базовое знакомство с технологиями дорожного ремонта, критериями оценки при приемке работ. После семинара участники получат соответствующие свидетельства и смогут принимать участие в выездных комиссиях на объекты дорожного ремонта. Имея обратную связь с населением через представителей, мы будем учитывать мнения горожан в отборе улиц, которые будут внесены в план работ на 2020 год. А горожане в свою очередь будут видеть обоснованность выбора и объемов работ на объектах», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

В 2019 году в регионе начинается реализация Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На момент завершения проекта в 2024 году доля дорог Благовещенской городской агломерации, соответствующих нормативному состоянию, должна быть 85 %.