Предстоящий запуск ракеты с Восточного планируется застраховать на 4,6 миллиарда

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«Страхование рисков при пуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз 2.1б", разгонного блока "Фрегат", головного обтекателя, космического аппарата "Метеор-М" № 2-2 и при летных испытаниях космического аппарата "Метеор-М" № 2-2», – говорится в заявке.

Страховщика планируется определить 21 июня. Максимальная стоимость контракта – 640 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что стартовый комплекс космодрома Восточный планируется застраховать на год на 7,3 миллиарда рублей для запусков ракет-носителей типа «Союз».

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запустит 5 июля с космодрома Восточный метеорологический спутник «Метеор-М» номер 2-2 и более 40 малых космических аппаратов из США, Канады, Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Израиля, Австралии, России, Эквадора, Таиланда, Эстонии и Чехии. В начале июня немецкая компания Exolaunch сообщала, что часть малых спутников не готова к запуску.