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Предстоящий запуск ракеты с Восточного планируется застраховать на 4,6 миллиарда

Предстоящий запуск ракеты с Восточного планируется застраховать на 4,6 миллиарда
Фото: Амур.инфо

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» с космодрома Восточный и летные испытания космического аппарата планируется застраховать на 4,57 миллиарда рублей. Это следует из материалов ЦЭНКИ на портале госзакупок, пишет РИА Новости.

«Страхование рисков при пуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз 2.1б", разгонного блока "Фрегат", головного обтекателя, космического аппарата "Метеор-М" № 2-2 и при летных испытаниях космического аппарата "Метеор-М" № 2-2», – говорится в заявке.

Страховщика планируется определить 21 июня. Максимальная стоимость контракта – 640 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что стартовый комплекс космодрома Восточный планируется застраховать на год на 7,3 миллиарда рублей для запусков ракет-носителей типа «Союз».

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запустит 5 июля с космодрома Восточный метеорологический спутник «Метеор-М» номер 2-2 и более 40 малых космических аппаратов из США, Канады, Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Израиля, Австралии, России, Эквадора, Таиланда, Эстонии и Чехии. В начале июня немецкая компания Exolaunch сообщала, что часть малых спутников не готова к запуску.

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#космодром #космос #финансы

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    27 минут назад

    10 часть бюджета области-кто хорошо забашляет из бюджета страны

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