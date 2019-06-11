В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»

В Приамурье вскоре будет законсервировано предприятие «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур на Дальнем Востоке. Более сотни работников уже получили уведомления об увольнении. И пока они еще надеются, что огласка в СМИ привлечет внимание властей и поможет сохранить производство, руководство предприятия говорит, что иного пути просто нет.

История этого крупного предприятия ведет свой отсчет с 2000 года, и началась она с полной реконструкции и модернизации бывшего «Благкомхлебпродукта», история которого, в свою очередь, начиналась с первой паровой мукомольной мельницы в далеком 1893 году. Предприятие было преобразовано в ООО «Амурагроцентр» 26 ноября 2001 года с приходом новой команды, которую возглавил генеральный директор Александр Сарапкин.

На сайте компании говорится, что «Амурагроцентр» сегодня – это мощности по производству: гидратированного соевого масла; рафинированного дезодорированного соевого масла; шрота соевого пищевого; шрота соевого кормового тостированного; сои экструдированной кормовой; полнорационных комбикормов и комбикормов-концентратов; белково-витаминно-минеральных концентратов и премиксов. Указано, что на предприятии занято более 700 человек, а оборудование в цехах компании не имеет аналогов на Дальнем Востоке.

О возможном закрытии на предприятии говорилось давно, но до конца верить в это сотрудники не хотели. Будущие перемены стали ощутимы, когда в начале июня часть из них получили уведомления о предстоящем сокращении. 6 июня соответствующую информацию от руководства «Амурагроцентра» получило и управление занятости населения Амурской области.

«… численность работников, подлежащих высвобождению, составила 103 человека. Из числа работников, подлежащих высвобождению, 73 человека – работающие по рабочим профессиям и 30 человек – специалисты. (…) Причина высвобождения – сокращение объемов производства», – говорится в ответе за подписью руководителя управления Елены Дуленовой.

Однако на самом предприятии говорят, что под сокращение попали еще около 50 человек, которые работали по срочному трудовому договору. Некоторые сотрудники считают, что после того, как руководство сконцентрировалось на новом проекте – строящемся маслоэкстракционном заводе «Амурский» в Белогорске – интерес к своему прежнему детищу был потерян.

«Как только началось строительство МЭЗа, уже было известно, что там планируются мощности гораздо выше, чем здесь. Плюс территория опережающего развития – это льготы по налогообложению. Соответственно прибыль там будет выше. (…) Здесь достаточно изношенное оборудование, которое требует постоянного ремонта, вообще, его нужно уже обновить. Ремонт –это простой, раз оборудование стоит, люди работают, но ничего не производят, а им надо платить зарплату. Это уже затраты, плавно переходящие в убытки. Почему все внимание на МЭЗ? Прежде всего, территория опережающего развития имеет ряд льгот, соответственно прибыль будет выше – за счет налогообложения, более дешевых энергоносителей. Оборудование там новое, соответственно затраты на ремонт уже минимизированы – только на обслуживание просто, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Соответственно, простоев меньше. Поэтому, так как здесь все рушится и обстановка просто аховая, все силы бросили туда», – рассказал один из нынешних сотрудников на условиях анонимности.

Он предполагает, что при желании предприятие можно было спасти. Говорит, что точно знает – руководству поступали предложения от других сотрудников, как перепрофилировать производство. К примеру, варить пиво, предварительно закупив необходимое оборудование.

«Предложения были, но к ним не прислушались. Мы не хотим очернить руководство ни в коем случае или говорить, что они отнеслись по-варварски. Они много делают для персонала, те же выплаты. В наше время не все компании на это идут, могли бы просто создать условия, чтобы народ разбежался, а они выплачивают компенсации за три месяца, чтобы люди могли устаканиться, так сказать. Специалистам предлагали поехать на МЭЗ в Белогорск, там даже дом построили для персонала. Просто подумали, что власти, губернатор узнают о сложившейся ситуации и, может, вмешаются, внесут какие-то предложения», – говорит один из сотрудников.

О ситуации в правительстве знают, причем на самом высоком уровне рассказал, в телефонном разговоре руководитель «Амурагроцентра» Александр Сарапкин. Он не без гордости говорит, что почти 20 лет назад его завод по переработке сои стал первым в стране, и именно благодаря ему в Приамурье начало развиваться растениеводство. Однако годы спустя предприятие перестало выдерживать жесткую конкуренцию на рынке и стало убыточным.

«Главная проблема в чем – европейская часть России нарастила объем производства сои многократно. Соответственно, упал в стоимости наш основной продукт, который мы производим в Благовещенске – это кормовой шрот. Если раньше он стоил 35-38 рублей, то теперь он стоит 25-27 рублей. А соя в российской Европе стоит 20 рублей за килограмм. А в Амурской области обратная ситуация – у нас существует большой рынок КНР, и стоимость сои 26-27 рублей, а в конце сезона - 28 рублей. В начале сезона она тоже достаточно высокая была – выше, чем теперь в европейской части России. И соответственно, покупая дорогую сою, выпуская продукцию по себестоимости значительно выше, чем наши конкуренты в европейской части России, мы с нашей продукцией становимся неконкурентоспособны. И последние месяцы комбинат работал с убытком 3-4 рубля с каждой тонны сои, которую мы покупали на рынке. Дальше производить продукцию с точки зрения руководства, отношения к коллективу, к банкам, у которых мы занимаем деньги, мы же работаем в основном на заемные деньги, это будет безответственно – построить какую-то пирамиду. Я на это не пойду, естественно. (…) Мы приняли решение сконцентрироваться на действующем производстве в Белогорске, там все-таки будут производиться более высокотехнологичные продукты, которые на рынке России не производятся – это даст нам хоть какой-то шанс конкурировать в России. Думать сейчас об экспортном потенциале, переходить на экспорт в Китай, страны АТР, но для этого нужно новое производство, высокопроизводительное, которым, конечно, Благовещенск не является», – объяснил Александр Сарапкин.

Руководитель безапелляционно заявляет: строительство завода в Белогорске и закрытие предприятия в Благовещенске никак не связаны.

«Предприятие убыточно, ну ничего сделать нельзя. Звучит обида на Белогорск – что зря его построили, вот не построили бы, и все было бы нормально. Вот это как раз непонимание ситуации – не построили бы в Белогорске, в Благовещенске все равно бы закрыли. Он не выдержал бы конкуренции ни на китайском рынке, ни на рынке европейской России, потому что сама производительность завода крайне низкая, 400 тонн в сутки. То есть численность большая, производительность низкая, и оборудование уже практически изношено – нужно ставить новое, как в Белогорске. То есть мощность должна быть минимум 1 000 тонн, как в Белогорске, а лучше 2 тысячи, но на две у нас в Амурской области и сырья даже нет. А в европейской части России заводы на 2-3 тысячи тонн в сутки. Белогорск уже проигрывает многим, но там хоть какая-то перспектива есть за счет производства пищевых продуктов, там другая технология. Поэтому, конечно, этот шаг был абсолютно правильный, хотя он достаточно тяжелый с точки зрения окупаемости инвестиций. Мы 10 лет будем работать только на то, чтобы вернуть эти средства, которые мы заняли у банков. Там ни о какой прибыли речи быть не может. Но так бы не было переработки вообще», – поясняет Александр Владимирович.

По его словам, благовещенское предприятие дорабатывает последние месяцы – до августа. После этого будут запущены мероприятия по консервации.

«Только консервация, ничего работать не будет, кроме одного цеха розлива. Ну нет каких-то предпосылок, чтобы там произошел старт какой-то успешный. Будем думать, но пока идей никаких абсолютно. (…) Останется в перспективе пока только цех розлива и приемка зерна, потому что пока еще мост не построен, будет здесь работать, наверное, отгрузка через благовещенский речной порт. Хотя в дальнейшем я тоже не особо вижу перспектив этого объекта, потому что и благовещенский мост он сдерживает, и смысла нет вывозить сырье на благовещенский элеватор, потом грузить его, опять вывозить через Зею, везти его через мост. Там будем смотреть, какая будет стоимость перевозки по этому мосту, сколько будут стоить услуги порта. Предприятие большое, поэтому, конечно, все 700 человек не уйдут. Думаю, что человек 250-300 все равно останется после консервации, те же водители, которые будут сырье возить и заниматься перевозками. Но точную цифру я не могу назвать. (…) Думаете, мне не жалко? Я на последние корпоративные предприятия ходить не могу. Мне просто больно, потому что я все это создавал 20 лет. Но я же не буду сейчас просить помощи у государства для того, чтобы сохранить предприятие, которое имеет богатую историю. (…) Мы не собираемся сидеть на шее у бюджета и, не дай бог, у бюджета Амурской области. Я член бюджетного комитета, полгода при формировании бюджета 2019 года я был председателем комитета, исполнял обязанности, я прекрасно знаю ситуацию с нашим бюджетом и в жизни бы никогда не подошел, чтобы что-то попросить», – заявил руководитель «Амурагроцентра».

По поводу предложения делать на заводе пиво, Александр Сарапкин говорит, что и на этом рынке немалая конкуренция, поэтому заниматься этим, не имея никакого опыта и раскрученного бренда,– это по сути вязаться в заранее убыточную авантюру, за которую потом невозможно будет рассчитаться с банками – все новые проекты компания делает за счет займов.

Что касается сотрудников пока еще функционирующего предприятия, часть из специалистов позвали работать на белогорский завод. Для работников предприятие построило в Белогорске дом на следующих условиях: заплатить за них компании, не банку, нужно лишь половину стоимости с рассрочкой на 10 лет и без каких-либо процентов. 40 человек согласились переехать, остальные – не захотели уезжать из областного центра.

Что будет с большим предприятием в Благовещенске после консервации и будет ли, пока неизвестно.

«Белогорский комбинат, который мы сейчас строим, имеет площадь 30 гектаров, и вот этому современному производству относительно конкурентоспособному там тесно. Благовещенск находится на площади 2,7 гектароа – в 10 раз меньше. Что мы можем сделать там такого, что бы позволило ему быть конкурентоспособным? Я не понимаю пока. Конечно же, мы будем думать, потому что площадка остается нашей, никуда мы ее не продаем, какие-то слухи безумные ходят. (…) Мы действуем согласно нашему плану, который дался нам очень тяжело, но это единственно возможный вариант. Мы предупредили всех – и федеральные власти от Амурской области, и минсельхоз Амурской области. Я думаю, что опосредованно об этом знает губернатор, зампред, который курирует нас. Все осведомлены, все понимают и всячески нам помогают. Например, то, что касается действующего производства рынков сбыта – самое активное участие принимает правительство Амурской области, министерство развития Дальнего Востока, минсельхоз РФ. Все понимают ситуацию и принимают», – говорит Александр Сарапкин.

Что до сотрудников, которые вскоре окажутся на бирже труда, то в управлении занятости Приамурья сообщили, что за последние полгода работодатели области заявили более 60 тысяч свободных вакансий, из которых почти 50 тысяч – по рабочим профессиям. В Благовещенске заявили более 7 000 вакансии, из них по рабочим профессиям – более 5 000.

«В период проведения мероприятий по высвобождению работников, специалистами центра занятости населения на постоянной основе будут представляться сведения об имеющихся вакансиях как по месту жительства, так и вахтоаым методом. Гражданам предпениоиного возраста будет предложено профессиональное обучение в рамках федерального проекта "Старшее поколение"», – заверили в ведомстве.