Телемарафон «Крылья» поможет братьям Диме и Ярославу Коротченко из Белогорска

«Альфа-канал» продолжает рассказывать о детях, которым поможет благотворительный телемарафон «Крылья». Телекомпания вместе с амурчанами будет собирать средства на лечение детей с диагнозом ДЦП. В их числе – 4-летние братья Дима и Ярослав Коротченко из Белогорска. В этом году они прошли курсы кинезитерапии на деньги, собранные с помощью марафона.

Ярослав и Дима родились в 2014 году, и в 8 месяцев им поставили диагноз ДЦП. Курсы реабилитации дети проходят регулярно. После занятий, по словам мамы малышей, у сыновей явные улучшения. Ярослав начал ходить в больнице после 8 сеансов, Дима тоже учится передвигаться сам, с поддержкой.

Традиционный марафон «Крылья» состоится 15 июня. Это совместный проект «Альфа-канала» и амурского отделения Российского детского фонда. Собранные деньги пойдут на лечение маленького благовещенца Максима Румака – у него эпилепсия, а часть средств будет потрачена на кинезитерапию для детей с ДЦП.