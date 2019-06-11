Полиция разыскивает уроженца Зеи, скрывшегося от следствия

Полиция Тамбовского района разыскивает уроженца Зеи. 31-летний Алексей Морозов скрылся от органов следствия.

Алексей Викторович Морозов родился 2 ноября 1988 года в Зее Амурской области. Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: (41638) 21-2-02, 21-5-45 или по телефону 02, с сотовых операторов – 102, сообщает амурское управление МВД России. Всем обратившимся гарантируется конфиденциальность.