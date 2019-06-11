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сегодня, 17:16 0

Российские ученые создали препарат от бесплодия

Российские ученые создали препарат от бесплодия
Фото: Darko Stojanovic с сайта Pixabay

Специалисты из Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) и факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова создали новый препарат, который спасет мужчин от бесплодия. Новое лекарство поможет восстановить ткани, отвечающие за выработку спермы.

Эксперты отмечают, что продукт создан и для тех людей, у которых есть проблемы с выработкой мужских половых клеток и количеством половых гормонов.

Полученный препарат ученые уже начали тестировать на крысах. Первые результаты показали положительную реакцию организма животных на лекарство. В крови у грызунов увеличилось число половых гормонов, также у них восстановился процесс выработки спермы, сообщает «360».

Испытания препарата будут проходить еще несколько лет. В продажу лекарство сможет поступить через 10 лет. Ученые считают, что оно станет прорывом в лечении бесплодия.

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#наука

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