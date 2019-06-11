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Благовещенцы сообщают о бегающих по улице крысах (видео)

Благовещенцы сообщают о бегающих по улице крысах (видео)
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске рядом с автомойкой по адресу: улица Островского, 253/1, очевидцы заметили пробегающую через дорогу крысу. По словам горожан, это случилось 10 июня и повторилось на следующий день. Люди боятся, что грызуны могут покусать детей, которые гуляют в этом районе.

На видео, которое в редакцию прислал очевидец, видно, что грызун неподвижно лежит на дороге. Затем мужчина касается его лопатой, животное бросается на нее. После этого мужчина с силой ударяет той же лопатой по крысе. Грызун несколько метров летит по дороге.

«Началось это позавчера, одна крыса дорогу перебежала, прямо к нам на мойку прибежала. Мы этому не придали значения. А вчера снова крысу увидели, опять дорогу перебегала. И они как будто больные. Потому что она дорогу перебежала и легла на асфальте. Я думал, что она уже сдыхает, хотел ногой ее тронуть, и она на меня кинулась. Я боюсь, тут дети гуляют, вдруг еще покусает, может, они больные какие-то», – рассказал благовещенец.

В областном управлении Роспотребнадзора Амур.инфо пояснили,что такое поведение, как на видео, животному не свойственно. Появление грызуна в людном месте в светлое время суток может быть обусловлено дератизацией грызунов. Возможно, что управляющая компания или собственники частного дома недалеко от места происшествия травят крыс. Предположительно, животное выбежало на поиски воды. В ведомстве добавили, что подобных жалоб в Благовещенске к ним не поступало.

«Крыса никогда не будет так сидеть, она пробежит так, что вы ее даже не заметите. И среди бела дня она не будет бегать по улице. Крыса явно не агрессивная. Конечно, если вас лопатой ударить, вы, наверное, тоже будете бежать», – пояснили в ведомстве.

На сайте амурского управления Роспотребнадзора сообщается, что борьба с грызунами – одна из эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний – чумы, туляремии, лептоспироза, иерсинеоза, гемморагической лихорадки с почечным синдромом.

Основными переносчиками заболеваний являются серая крыса, черная крыса и домовая мышь, для которых человеческие жилища являются главной средой обитания. В природных условиях возможными переносчиками являются мышь полевая, красно-серая полевка, хомячок даурский, суслик длиннохвостый.

Ранее информагентство сообщало об общегородской травле крыс в Тынде. Грызунов травили во всех многоквартирных домах города. Участие в мероприятии приняли все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Ну, значит из Тынды прибежали...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "... мужчина с силой ударяет той же лопатой по крысе. Грызун несколько метров летит по дороге".

    Спасибо.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Мусорная реформа в действии. Оставляйте пищевые отходы возле дороги в пакетах ЖКХ или крысы уберут…..

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    6 минут назад

    Это на мойке этой укушенные.

    Народ не пользуйтесь этой сраной мусорной мойкой на Островского

    Там еще и мужики тряпошные , с лопатой на мышей кидаются.

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