В Магдагачинском районе поймали браконьера, застрелившего косулю

Второй с начала месяца факт браконьерской охоты на косулю выявили служащие управления по охране животного мира области в Магдагачинском районе. В настоящее время у копытных совсем еще маленькие детеныши, кроме того, охота на косулю в Приамурье полностью закрыта в связи с сокращением ее численности.

Нарушителя инспекторы охотнадзора встретили в ходе рейда по территории района, около Красной пади. Внимание служащих привлекли сначала следы иномарки на грязи, а затем и человека – уходящие в лес.

«Мужчина вышел практически нам навстречу. При себе у него было ружье и рюкзак, в котором при досмотре обнаружено мясо косули. Факт браконьерства амурчанин признал сразу и пояснил, что косулю застрелил на выходе с солонца», – рассказал служащий управления по охране животного мира Амурской области, работавший на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба управления, на место были вызваны сотрудники полиции. Продукцию охоты и оружие у мужчины изъяли. Мясо отправлено на экспертизу для установления пола добытого животного. В отношении нарушителя составлены материалы, ведется разбирательство.

Всего за неделю в Магдагачинском районе было выявлено 8 нарушений природоохранного законодательства, у жителей области изъяты 4 единицы оружия (3 гладкоствольных и 1 нарезное), на которые у нарушителей не оказалось никаких документов.