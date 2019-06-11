В Шимановске из окна упала двухлетняя девочка
Обновлено: 18:01
10 июня в Шимановске произошел несчастный случай. Из окна 4-го этажа упала двухлетняя девочка.
Ребенка госпитализировали в больницу Шимановска. Сведения подтвердили в пресс-службе администрации Шимановска со ссылкой на ЕДДС. По неофициальным сведениям, на окне была москитная сетка, оперевшись на которую, девочка упала.
Как пояснили в пресс-службе УМВД по Амурской области, информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 10 июня. Полиция проводит проверку по данному факту.
«Состояние (ребенка – Прим.ред.) средней степени тяжести, получает необходимое лечение, находится под наблюдением детских травматологов Шимановской больницы», – рассказали Амур.инфо в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.
Это не первое подобное происшествие в регионе за теплый период года. Как сообщало Амур.инфо, 3 июня около 18:30 в Бурейскую больницу с травмами был доставлен мальчик 7 лет. Ребенок выпал с балкона 3-го этажа жилого дома и попал в реанимацию. В апреле в Белогорье с балкона третьего этажа упала пятилетняя девочка. Она проходила лечение в детской областной больнице.
Следователи и полицейские Амурской области призывают родителей следить за безопасностью детей и напоминают правила осторожного поведения:
- – открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;
- – во время проветривания открывайте фрамуги и форточки; если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 сантиметров, для этой цели поставьте ограничители;
- – не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
- – никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире – малыш может проснуться и полезть к открытому окну;
- – отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон – это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;
- – не показывайте ребенку, как открывается окно; чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;
- – не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона; впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть;
- – большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша;
- – если ребенок 5–7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время; зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что также может повлечь падение с балкона.
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