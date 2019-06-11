На акции ко Дню донора благовещенцы сдали почти 40 литров крови (фото)

Они сдали около 40 литров крови. Доноры получили право на денежную компенсацию и два выходных дня.

Поделиться кровью и ее компонентами может каждый здоровый совершеннолетний человек. На сайте «Я донор» работает «Донорский светофор», показывающий необходимость в группах крови. В настоящее время существует потребность в крови первой и третьей групп с отрицательным резус-фактором.

В Благовещенске станция переливания принимает доноров с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:30 по адресу: улица Театральная, 29. При себе кандидату в доноры необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

По данным анализа федеральной статистической отчетности Амурской областной станции переливания крови, общее число доноров в Амурской области в 2018 году составило 8 996, из них 62 % – доноры, сдающие кровь безвозмездно.

В 2018 году количество доноров из числа жителей Благовещенска возросло и составило 5 970, или 66,4 % от общего числа доноров Амурской области, из них безвозмездных – 5 570 (93,3 %).

За год в регионе проведено 17 916 крово-плазмодач, из них в Благовещенске – 13 183, что составляет 73,6 % от общего числа. Всего заготовлено консервированной крови 10 644 литра, в том числе в Благовещенске – 8 220,8 (77,2 %). Выполнено 23 465 трансфузий компонентов крови, в том числе в областном центре – 14 793, или 63 %. Перелито 6 357 литров компонентов крови, из них – 4 035 литров (63,5 %) в Благовещенске.

Количество пациентов, получивших трансфузии компонентов крови, составило 5 466, в том числе в учреждениях здравоохранения Благовещенска – 3 366, что составляет 61,6 %.