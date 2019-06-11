В Прогрессе мужчина задержан при попытке избавиться от мандаринов

В Прогрессе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже из фруктово-овощного магазина. Заметив правоохранителей, мужчина побежал, выбрасывая из карманов мандарины.

В Прогрессе в полицию позвонили и сообщили о краже из магазина. На месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили следы взлома – в магазине повреждены рольставни, разбито стекло, с петель были сорваны замки. Возле торговой точки стояли ящики с фруктами и овощами.

При обследовании места происшествия правоохранители не нашли нарушителей. «Однако около соседнего дома был замечен гражданин, который при виде наряда вневедомственной охраны попытался скрыться, на ходу выбрасывая из карманов мандарины. После непродолжительного преследования гражданина задержали и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам следственно-оперативной группы», – сообщает управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Амурской области.