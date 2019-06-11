Износ коммунальных сетей Белогорска близок к критическому

Административный совет под председательством главы Белогорска Станислава Мелюкова обсудил подготовку города к очередному отопительному сезону.

Подводя итоги прошедшего отопительного периода, замглавы по ЖКХ Александр Башун отметил, что анализ эксплуатации коммунальных систем жизнеобеспечения в условиях зимы 2018-2019 годов показал высокий уровень подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства. Однако проводимые мероприятия не гарантируют бесперебойность работы жилищно-коммунального хозяйства: степень износа коммунальных систем в Белогорске достигает в некоторых случаях 70 %.

«В Белогорске возраст котельного оборудования и сетей уже давно превысил нормативный срок. Говорить о том, что если нет порыва на трубопроводе, то он нормальный – это неправильно, – считает замглавы. – В любой момент, в любом месте может произойти авария. Даже там, где, в принципе, и не ожидаем. Это касается и котлов в котельных, и тепло-, водотрубопроводов, и канализационных сетей».

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, глава города Станислав Мелюков поручил управлению ЖКХ, ресурсоснабжающим организациям ежеквартально проводить сверку всех технологических сбоев, происходящих на территории населенного пункта. Он заострил внимание на своевременном информировании населения о планируемых работах и внештатных ситуациях.

«В целом на протяжении десятилетия глобальных катаклизмов в Белогорске не было, но ситуация подходит к критической, – констатировал Станислав Мелюков. – Все, что было построено в СССР, приходит, увы, в негодность. Денег на восстановление инфраструктуры, к сожалению, практически нет. Городу приходится делать все за свой счет, в том числе и предприятиям. Кстати, "Горэнерго" – молодцы. В этом году предприятие перевело с мазута на уголь, за собственные деньги, котельную на Доме престарелых и сэкономили 800 тонн мазута. Это и другие меры позволили сэкономить областному бюджету 60 миллионов рублей».

В текущем году на мероприятия для модернизации систем ЖКХ из регионального бюджета муниципалитету выделено 11,5 миллиона рублей. Их направят на ремонт аварийного участка теплотрассы по улице Скорикова. Работы начнутся после праздничных мероприятий ко Дню города и спартакиады городов Амурской области.

По решению главы Белогорска, до начала отопительного сезона предстоит выполнить мероприятия и по ремонту километра водопровода в районе Летного озера. Экономическому блоку администрации города дано поручение уточнить местный бюджет на объем средств, необходимых для проведения работ.

До конца июня ресурсоснабжающим предприятиям поручено сформировать перечень аварийных участков, которые несут угрозу бесперебойного жизнеобеспечения Белогорска, и направить его в соответствующие структуры.