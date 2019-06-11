Стилисты – зло или реальная помощь?

О вкусах не спорят или все-таки спорят? В 2015 году благовещенский (на то время) fashion-стилист и блогер Валерия Двухреченская дала интервью одному из городских интернет-порталов. Тогда комментаторы разделились на два лагеря: одни считали, что стилисты – зло, они заставляют человека одеваться, как ОНИ хотят, убивая индивидуальность, а другие были бы не прочь прибегнуть к их советам.

Изменилось ли мнение благовещенцев в 2019 году – мы решили поднять эту нелегкую тему. Поэтому поговорили с Валерией о работе на Первом канале на передаче «Модный приговор» и еще раз о благовещенской моде.

– Валерия, сейчас вы уже столичный стилист и стилист программы «Модный приговор». Что подвигло уехать в Москву?

– Летом 2017 года поехала туда с намерением поступить в МГУ на теорию и индустрию моды. Успешно прошла собеседование и поступила. Когда ехала, были мысли, что, скорее всего, в Москве уже и останусь, но старалась не загадывать. Думала, сейчас просто буду поступать, а там посмотрим. Большое желание перебраться в Москву было давно, потому что в Благовещенске стало уже сложно куда-то расти.

– Расскажите об обучении в МГУ, ведь благодаря ему вы попали на «Модный приговор»?

– Такую учебу нельзя назвать целым высшим образованием – курс длится всего год, но именно обучение в МГУ я считаю фундаментальным в плане fashion и стиля. И когда меня спрашивают, куда идти учиться на стилиста, я ничего другого посоветовать не могу. Во-первых, сама окончила и осталась довольна, а во-вторых, fashion-образование у нас в стране не очень сильное. МГУ является, пожалуй, единственным местом, где можно получить достойное образование в этой сфере.

Да, на «Модный приговор» попала благодаря учебе. Когда поступала, знала преподавательский состав: Александр Васильев – историк моды и ведущий «Модного приговора» и Алексей Сухарев – шеф-стилист «Модного приговора». Во время учебы тебя могут заметить и пригласить на стажировку в эту программу, что и случилось со мной. И уже после стажировки я осталась там работать.

– Попасть на «Модный приговор» было вашей мечтой, сейчас она осуществилась. Ожидания оправдались?

– Более чем. У нас очень дружный и классный коллектив, опыт колоссальный. Учитывая, что я постоянно сталкиваюсь с разными типами личности и фигур, то мне это помогает в работе с частными клиентами. В принципе, как и наоборот.

– Как проходит процесс подбора образа для героини?

– С ней встречаемся 1-2 раза. У нас есть только день, чтобы подобрать образы. До встречи я получаю синопсис, то есть историю, кто привел ее в «суд», чем недовольны, чем недовольна она, какие есть комплексы, ее фото, параметры фигуры. Потом с героиней договариваемся о встрече в ТЦ и начинаем подбирать образы.

Она ничего не видит, так как каждая примерка происходит в маске для сна. Дальше могу уже без героини подбирать аксессуары. С ней я должна создать костяк лука, чтобы он гармонично смотрелся и вещи хорошо сели.

– В Благовещенске вы преображали местных журналистов. Комментируя образ каждой участницы, сначала характеризовали ее как человека, а потом описывали стиль. При подборе образов для героинь «Модного приговора» поступаете также?

– При работе с любым клиентом, будь то героиня «Модного приговора», частный клиент, да кто угодно, я учитываю его потребности, образ жизни, тип внешности. Нужно сделать так, чтобы человек комфортно себя чувствовал и на нем гармонично все смотрелось. Работа на «Модном приговоре» отличается от работы с частным клиентом. Так как это телевидение, мы должны выдать картинку, а не просто одеть человека идеально для жизни.

– Кто из героинь запомнился больше всех?

– Недавно у меня была героиня в возрасте около 70 лет. Запомнилась тем, что она была очень интересная, нетипичная женщина для такого возраста: активная, танцами и верховой ездой занимается. Человек просто сносит всех своей энергетикой и заражает позитивом.

Вообще, каждую свою героиню запоминаю. Но из последних, да, запомнила именно эту бабулю. Всем бы в таком возрасте иметь искрящийся взгляд.

– У вас раньше был проект Stylematters, он еще действует?

– Проект Stylematters – это блог, который вела, когда еще жила в Благовещенске. Старалась познакомить наш город с модными тенденциями, с самыми стильными его жителями, освещала какие-то магазины. Сейчас проект не веду – сайт прикрыла, как уехала, так как нет для него времени. Но есть другие онлайн-проекты, о которых пока говорить не буду.

– Частные консультации по стилю – это популярная услуга в Москве?

– Да. И это не просто консультация, а именно шопинг-сопровождение: разбор гардероба и создание индивидуального стиля для каждого клиента. Здорово, что у нас это популярно и никого не удивляет, что можно обратиться к стилисту за помощью. Это как обратится к стоматологу или парикмахеру. Ничего в этом стыдного нет. Каждый должен заниматься своим делом, и не каждому дано чутье и умение выглядеть классно и стильно. Кому-то достаточно 2-3 консультации, чтобы поймать волну и дальше справляться самостоятельно, а кто-то предпочитает всегда прибегать к услугам стилиста.

У меня много клиентов, которые со мной всегда, и они не парятся по этому поводу. Мы каждый сезон обновляем гардероб и всегда в курсе, что у нас там происходит в шкафу. Чаще всего это женщины, которые заняты карьерой, то есть они заняты своим делом и не переживают за обновление гардероба, так как это лежит на моих плечах.

– «Никто не должен диктовать тебе, что носить и насаждать какой-то стиль» – цитата одного из комментаторов на просторах интернета. Как относитесь к мнению, что к стилистам обращаются люди бесхарактерные, желающие чтобы за них все делали?

– Не знаю, как другие стилисты, но я не диктую и не «насаждаю» стиль. Тут в том-то и фишка, что стилист не одевает всех, как одевается сам, то есть не создает своих клонов. Я никогда не заставляю одеваться клиентов, как я. Когда ты работаешь с клиентом – это работа психологическая, ты всегда учитываешь его потребности. Грубо говоря, если я люблю носить шляпы, то не буду заставлять каждого носить их. Или если я люблю носить с платьями грубые кроссовки, то это не говорит о том, что моей клиентке 40+, работающей в банке, это подойдет. Даже предлагать этого ей не буду.

Моя задача – помочь человеку нащупать свой стиль и в дальнейшем ориентироваться в модных тенденциях, знакомить его с ними и показывать стилистические приемы, потому что повторюсь, это не каждому дано. Поэтому говорить, что к стилистам обращаются только люди бесхарактерные, которые хотят, чтобы за них все делали, – странное утверждение.

– А кем вдохновляетесь вы? Есть ли для вас икона стиля?

– Какой-то определенной иконы нет, но есть много людей, которыми я восхищаюсь и которые меня вдохновляют. А вообще, меня вдохновляет все вокруг: и путешествия, и выставки, просмотр fashion архивов, фотографов, дизайнеров. Мода – необъятная тема. Чтобы постоянно быть на волне, надо всегда этим интересоваться, читать и смотреть.

– Поговорим о благовещенской моде. Есть ли она вообще? Согласны с тем, что тренды до нас доходят дольше?

– Конечно, как и до любой глубинки, тренды до Благовещенска доходят позднее. Но радует, что сейчас очень много молодежи, которая выглядит классно, стильно и современно. Возможно благодаря путешествиям и интернету, который расширяет кругозор.

– В конце прошлого года в Благовещенске вы проводили мастер-класс. Когда готовили материал, не возникало мыслей типа «В нашем городе это пока не поймут»?

– Нет, не возникало. Для того я и провожу мастер-классы (МК), чтобы знакомить людей с тем, что сейчас происходит в мире моды. Учитывать специфику города, проводя мастер-класс, – это обман населения, моих клиентов и посетителей МК. Где бы я ни проводила мастер-класс – в Москве или Благовещенске – проводила бы его одинаково, говоря о современной моде и его тенденциях.

– Что посоветуете людям, не имеющим вкуса: как найти свой стиль?

– Вкус можно тренировать. Но если его нет, то за неделю или за месяц он ниоткуда не возьмется. Чтобы найти свой стиль, нужно живо интересоваться этим вопросом и не иметь зашоренное сознание. Лучше быть открытым и научиться выбирать из современных тенденций именно то, что отзывается у вас и нравится вам. Очень помогает «насмотренность» – изучение того, как одеваются люди в разных точках нашей планеты. Особенно в модных столицах, таких как Нью-Йорк, Москва, Париж. Смотреть отчеты с Недель мод, street style и вдохновляться.

Но важно не слепо следовать трендам, так как можно выглядеть комично. Важно научится выбирать из того, что предлагают дизайнеры, что подойдет именно вам.

Если же вкуса совсем нет и вы чувствуете себя в этом вопросе растерянно, то тут нужен комплекс мер: работа со стилистом, собственное желание меняться и искать свой стиль, изучение материалов по моде и самообразование в этом вопросе.