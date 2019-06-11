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Расчеты показали, что хуже всего здоровье у россиян, живущих в ДФО

Расчеты показали, что хуже всего здоровье у россиян, живущих в ДФО
Фото: ru.depositphotos.com

Регионы Дальнего Востока оказались в последней десятке по индексу здоровья населения. Хуже всего дела обстоят на Чукотке, занявшей последнее, 86 место, в Иркутской области, ЕАО, Забайкалье, Бурятии, Приамурье, Приморье, на Камчатке и в Хабаровском крае.

Результаты этого исследования представила компания PwC на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России».

При расчете индекса исследователи учли фактические показатели здоровья населения и степень влияния различных факторов на него в каждом регионе. В качестве ключевых показателей составители рейтинга учитывали ожидаемую продолжительность жизни ОПЖ, младенческую смертность и смертность от 12 предотвратимых причин. В качестве же факторов влияния на эти показатели были использованы расходы на здравоохранение, валовой региональный продукт, а также уровень потребления алкоголя и табака, доступность медицинской помощи и условия окружающей среды.


В результате расчетов исследователи получили среднероссийские показатели индекса эффективности управления общественным здоровьем, в пределах которого находятся показатели 19 регионов. Индекс существенно ниже среднероссийского имеют 28 регионов и 39 – выше среднероссийского.

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#Дальний Восток #здоровье

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