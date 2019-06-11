В Амурской области более 16 тысяч специалистов отметят День медработника

Губернатор Амурской области поздравил работников сферы здравоохранения с предстоящим профессиональным праздником – Днем медицинского работника. В настоящее время в амурском здравоохранении трудятся более 16 тысяч человек. Это врачи, медицинские сестры, лаборанты, санитарки.

По традиции глава региона наградил наиболее отличившихся медицинских сотрудников благодарственными письмами. «Профессия врача всегда была очень уважаема. У меня в семье много врачей, поэтому я прекрасно знаю, что представляет собой эта профессия, насколько она тяжела и ответственна», – сказал Василий Орлов.

Торжество, посвященное празднованию Дня медработника, состоялось в Амурском областном театре драмы. Глава Приамурья поделился планами по развитию здравоохранения: «У нас есть ряд задач, которые нам предстоит вместе решить. Нам необходимо обратить пристальное внимание на профосмотры, организовать работу мобильных бригад, чтобы охватить самые отдаленные уголки Приамурья. Нам придется много сделать, чтобы вывести на принципиально новый качественный уровень работу по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. На этот год мы запланировали выделить средства из областного бюджета на ремонт ряда поликлиник. Вместе нам по силам развивать амурскую медицину и дальше. Вместе мы справимся со стоящими перед нами задачами», – высказал уверенность губернатор.

С 2019 года в Приамурье стартовала реализация национального проекта «Здравоохранение». Его основной целью является снижение смертности населения и увеличение продолжительности жизни. На реализацию проекта предусмотрены почти 8 миллиардов рублей до 2024 года, сообщает правительство Амурской области.

Для экстренной специализированной медицинской помощи пациентам, проживающим в труднодоступных районах, в регионе организована работа санитарной авиации. Используется новое воздушное судно, оснащенное современным медоборудованием. Для улучшения доступности и качества оказания медпомощи населению в Амурской области приобрели 21 автомобиль скорой помощи и шесть санитарных автомобилей.

На 300 миллионов рублей увеличили объем средств на лекарственное обеспечение льготников. Возведены четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта. Для детских поликлиник приобрели современное медицинское оборудование. В Благовещенской детской поликлинике № 4 сделали капитальный ремонт. Для повышения эффективности выездной работы успешно реализуется проект «Путь к здоровью». 1 января 2019 года начал работу пилотный проект «Онкологический патруль».

Глава региона отметил, что только комплексный подход к развитию системы здравоохранения позволит решить демографические проблемы. К 2024 году средняя продолжительность жизни должна составить в Приамурье 78 лет. Среди основных направлений работы – развитие первичного медико-санитарного звена, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие педиатрии, создание цифрового контура, а также кадровое обеспечение медицинских организаций.