В Польше рассказали о возможном местонахождении Янтарной комнаты

Польские ученые обнаружили бункеры, которые ранее принадлежали немцам. Янтарная комната может находиться в туннеле на этой территории, которая расположена в поселении Мамерки на северо-западе Польши.

«Используя профессиональный георадар, мы смогли установить местоположение подземного туннеля. После раскопок на месте, мы, фактически, обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны», – рассказал сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик.

О размере найденного туннеля пока ничего неизвестно. Специалисты уточнили, что вход в него специально скрыли, засыпав его толстым слоем земли. Кроме того, люк завален огромной бетонной плитой, вес которой превышает 100 килограммов. Усложняет раскопки и выросшее сверху дерево, которое придется выкорчевать.

По словам Плебаньчика, туннель удастся вскрыть к концу июня после решения всех юридических формальностей, сообщает «360».

В этом районе в годы Второй мировой войны действовала штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта. В период с 1940 по 1944 годы в местных лесах было построено 250 объектов, в том числе 30 железобетонных бункеров. Известно, что на территории этих бункеров может находится большое количество ценных вещей.

В 2016-2017 годах на территории комплекса уже проводились поиски Янтарной комнаты, закончившиеся неудачей, однако теперь шансов на успех гораздо больше, отмечает RMF FM.

Версия о том, что шедевр искусства спрятан на территории комплекса в Мамерках, возникла после показаний свидетеля, который видел, как немцы в конце войны прятали в этих помещениях некий военный транспорт.

Янтарная комната была создана немецкими мастерами в XVIII веке для прусского короля Фридриха I, позднее ее подарили Петру I, который сделал коллекцию главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату с территории СССР.

Весной 1945 года Янтарная комната исчезла. О том, куда ее вывезли немецкие солдаты, доподлинно никому не было известно. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, но поиски не дали результатов. В 90-е годы комиссию упразднили. Но поиски Янтарной комнаты не прекращались. Существует около двадцати версий о том, где она спрятана.