Белогорскому чиновнику, подозреваемому в получении взятки, продлили содержание под стражей

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Председатель комитета имущественных отношений администрации Белогорска Дмитрий Саржевский проведет под стражей еще месяц. Меру пресечения чиновнику продлили до 10 июля.

Основания прежние – чтобы Дмитрий Саржевский не мог скрыться, а также оказать давление на участников судопроизводства, пишет «Просто газета».

Как сообщало Амур.инфо, в отношении председателя комитета имущественных отношений администрации Белогорска возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Согласно материалам следствия, предприниматель передала ему в качестве взятки 800 тысяч рублей.

Также продлена мера пресечения этому предпринимателю – женщина проведет под домашним арестом еще месяц.