Белогорскому чиновнику, подозреваемому в получении взятки, продлили содержание под стражей
Председатель комитета имущественных отношений администрации Белогорска Дмитрий Саржевский проведет под стражей еще месяц. Меру пресечения чиновнику продлили до 10 июля.
Основания прежние – чтобы Дмитрий Саржевский не мог скрыться, а также оказать давление на участников судопроизводства, пишет «Просто газета».
Как сообщало Амур.инфо, в отношении председателя комитета имущественных отношений администрации Белогорска возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Согласно материалам следствия, предприниматель передала ему в качестве взятки 800 тысяч рублей.
Также продлена мера пресечения этому предпринимателю – женщина проведет под домашним арестом еще месяц.
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