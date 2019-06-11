Юные футболисты из Приамурья и провинции Хэйлунцзян впервые встретились на футбольном поле (фото)

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске на стадионе «Амур» стартовал международный детский турнир по футболу. В соревнованиях участвуют 17 амурских команд и 3 команды из китайской провинции Хэйлунцзян.

Турнир будет проходит в течение трех дней. Победителей соревнований определят 13 июня. Три амурские команды, которые займут призовые места, поедут на футбольный матч в город Хэйхэ. Игры в КНР запланированы на 31 июля, 1 и 2 августа.

На церемонии открытия присутствовал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он поблагодарил за участие китайскую делегацию и детскую футбольную лигу «Амурец», которая является инициатором соревнований.

«Здорово, что зарождается традиция проведения международных футбольных соревнований. Хоккейные матчи на льду реки Амур между спортсменами из России и КНР приковывают к себе массу внимания. Я надеюсь, что и этот футбольный турнир станет зрелищным и популярным. Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян связывают теплые добрососедские отношения. Мы сотрудничаем по многим направлениям в сферах торговли, туризма, культуры, строим уникальный трансграничный автомобильный мост. Этот турнир – еще один этап в развитии сотрудничества Приамурья и провинции Хэйлунцзян в сфере любительского спорта. Также существует договоренность о проведении в зимний период на льду реки Амур автомобильного ралли», – сообщил глава региона.

Заместитель начальника управления физической культуры и спорта провинции Хэйлунцзян Хань Хуэйфэн рассказал, что китайская сторона восприняла идею о проведении соревнований с энтузиазмом.

«Проведение таких соревнований свидетельствует о наших дружеских отношениях и способствует их укреплению. Это важно особенно в год 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, в год встречи глав наших государств. На первый турнир приехали 34 юных футболиста из провинции Хэйлунцзян. В дальнейшем число участников из КНР может увеличиться», – отметил Хань Хуэйфэн.

Фото: Амур.инфо