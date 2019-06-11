Женщина родила ребенка с зеркальным расположением сердца и одним легким

В Великобритании родился уникальный ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и одной почкой. Он выжил вопреки прогнозам врачей.

Осенью 2015 года Эми Грант (Amie Grant) ожидала рождение первенца. На 20 неделе девушка прошла плановое УЗИ, и оно выявило отклонение от нормы в развитии плода. Врачи были в шоке, так как впервые столкнулись с подобным: у ребенка была только одна почка и отсутствовало второе легкое, а сердце располагалось с правой стороны.

Врачи посоветовали родителям прервать беременность, так как шансы на выживание и нормальную жизнь у плода были минимальные. Посоветовавшись с мужем, женщина приняла решение оставить ребенка.

На 23 неделе будущая мать вновь отправилась на УЗИ. Тогда доктора подтвердили, что у будущего ребенка отсутствует одно легкое. На шестом месяце беременности (26-я неделя) у Грант диагностировали преэклампсию – опасное для жизни матери и плода осложнение, которое вызывает высокое кровяное давление. Спустя три недели, в мае 2016 года, у ребенка начались проблемы с сердцем. Будущей матери экстренно провели кесарево сечение.

Фрэнки (так назвали новорожденного) родился на 10 недель раньше, чем нужно, с запутавшейся на шее пуповиной. Младенца весом всего 800 граммов поместили в отделение интенсивной терапии новорожденных. На удивление медиков, ребенок быстро восстанавливался и уже через месяц смог жить без вспомогательных устройств. В его легкое подавали небольшое количество кислорода, чтобы восполнить отсутствующий парный орган, сообщает «Лента.ру».

В возрасте трех месяцев Фрэнки отправили домой. Однако уже в ноябре 2016 года, спустя два месяца после выписки, Грант заметила у сына осложнения и вызвала скорую. Доктора диагностировали у мальчика бронхиолит и пневмонию. В ходе обследования стало ясно, что в том месте, где легкое отсутствовало, начали появляться узкие дыхательные каналы.

Ребенку прописали лечение и отправили домой, но вскоре вернули в больницу, так как лучше ему не становилось. Именно тогда Грант узнала, что забеременела вторым ребенком. С того времени Фрэнки провели две операции, которые стоили около пяти миллионов фунтов стерлингов (почти 410 миллионов рублей). Ему имплантировали пластиковое легкое с левой стороны, чтобы не изменились остальные органы. Через две недели он перенес операцию по расширению дыхательных путей.

Еще год после всех хирургических вмешательств Фрэнки находился в больнице под присмотром врачей. В декабре 2017 года его наконец выписали. На этот раз ребенок пробыл дома девять месяцев, но после снова вернулся в больницу. В мае 2019 года мальчику исполнилось три года. Его вернули родителям в начале июня. На данный момент он не может говорить и пить жидкость, однако семья считает, что скоро мальчик сможет жить нормальной жизнью и будет здоровым.

Доктора же считают, что Фрэнки не сможет дожить до подросткового возраста. Его случай стал уникальным в мировой медицинской практике.