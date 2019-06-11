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Амурчанка «хулиганила», сообщая по номеру «112» о готовящихся в Усть-Ивановке взрывах

Амурчанка «хулиганила», сообщая по номеру «112» о готовящихся в Усть-Ивановке взрывах
Фото: ru.depositphotos.com

6 июня Благовещенский районный суд вынес приговор жительнице Благовещенского района. Женщина была признана виновной в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса. Речь о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и применении насилия в отношении полицейского.

Установлено, что в феврале 2019 года амурчанка, «испытывая неприязненные отношения к участковым уполномоченным отдела полиции, из хулиганских побуждений», неоднократно звонила по номеру «112», сообщая о готовящихся в селе Усть-Ивановка взрывах. В результате женщина причинила материальных ущерб на общую сумму более 20 тысяч рублей.

Кроме того, по приезде полицейских в салоне служебного автомобиля, куда пригласили амурчанку, она несколько раз ударила и поцарапала стража порядка.

Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе смягчающие, и приговорил жительницу Благовещенского района к условному лишению свободы. Заявленные исковые требования были удовлетворены в полном объеме, с амурчанки взыскали сумму причиненного ущерба, сообщает прокуратура Амурской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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#происшествия #суды

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