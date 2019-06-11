Четверо благовещенцев инсценировали ДТП и незаконно получили страховые выплаты

7 июня Благовещенский городской суд вынес приговор четверым жителям столицы Приамурья. Они признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования.

Установлено, что горожане в мае 2017 года инсценировали ДТП на одной из улиц Благовещенска. Предоставив документы в страховую компанию, злоумышленники обманом получили деньги в сумме более 160 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании благовещенцы полностью признали вину. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил каждому из подельников по 2 года колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования представителя потерпевшего – с горожан взыскали деньги в счет возмещения причиненного ущерба, сообщает прокуратура Амурской области.

Приговор не вступил в законную силу. Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Благовещенска.