Польский летчик, летевший на Ан-2 в Приамурье, простудился

10 июня летчики из Польши, пролетая через всю Россию из Варшавы в Токио, заглянули в Приамурье. Это одна из 20 точек, которые иностранцы запланировали посетить в рамках большой экспедиции на советском самолете Ан-2, повторяя аналогичное путешествие соотечественника почти столетней давности. Общий маршрут составит 24 тысячи километров.

Сел самолет на аэродроме в селе Черемхово Ивановского района. Здесь гостей встречали сотрудники аэрограда «Приамурье». Прежде чем зайти на посадку, Ан-2 сделал пару кругов в воздухе. Удачно приземлившись, экипаж ступил на амурскую землю, чтобы познакомиться с гостеприимными хозяевами.

«Меня зовут Петр, здравствуйте», – начал член воздушного экипажа Петр Сгуженьски. «Как долетели? Гроза есть?» – любопытствовали сотрудники авиабазы. «Отлично! Летели 2 часа. Слева мы видели, что тучи собирались, но все в порядке, обошлось», – пояснил Петр.

Это первый за всю историю аэродрома в Черемхове иностранный борт. Раньше они садились только в аэропорту международного назначения – Игнатьево. Члены экипажа пояснили: чтобы добиться такого результата, пришлось вести переговоры с Росавиацией, подготовить всю необходимую документацию. Ранее иностранцы бывали на авиабазе в Черемхове, но только в составе российских экипажей.

«Это уже 37 перелетный экипаж. Были американцы, немцы, шведы и один итальянец. Это же авиационная семья, это чрезвычайная такая важность. Важно показать, чтобы ребята знали, что площадки доступны, есть все, что необходимо для перелета, – ночлег, топливо. Программа у нас небольшая – мы готовы им предложить экскурсию по Благовещенску, показать нашу особенность – близость к Китаю, показать польский костел, памятники культуры, которые есть только в Благовещенске», – рассказала директор аэрограда «Приамурье» Лариса Касьян.

В составе экипажа 12 человек: двое русских, остальные – поляки. Среди них оказалась и девушка. Александра Стефановска впервые не только в Приамурье, но и в России. Большое впечатление, рассказала девушка, на нее произвели огромные расстояния и красивые пейзажи. Самое яркое из них – это радуга над Байкалом.

Сосуществовать с мужским коллективом на борту, призналась Александра, было просто. А вот насчет приметы о том, что девушка на корабле, хоть и воздушном, обязательно должна принести беду, ответила так: «Я не знаю, как это проявляется, и никогда не слышала, чтобы это как-то проявлялось. К тому же, знаете, я очень часто плаваю на яхтах и пока ни разу не доставила проблем».

Перелет организовал Фонд Ромуальда Коперского в Польше, чтобы поддерживать дружественные отношения двух стран и улучшить образ Польши в России и отношение к России в Польше. Но главная задача перелета – историческая. Путешественники хотят увековечить одну из знаковых фигур польской авиации. В 1926 году пилот Болеслав Орлинский вместе с механиком Леоном Кубяком осуществили такой же полет из Варшавы в Токио и обратно на самолете Ан-2. То путешествие было проектом государственной важности. Он должен был повысить престиж польской авиации и страны в целом. Воздушная экспедиция через обширные, лишённые авиационной инфраструктуры просторы Сибири не была лёгкой. Смельчаки менее чем через месяц достигли цели с подрезанным крылом и практически неработающим двигателем.

Во время нынешнего полета серьезных технических сбоев и чрезвычайных ситуаций не произошло, говорит экипаж. Однако один из пилотов умудрился заболеть. «Он простудился, но друзья из города нашли хорошую помощь. Он поехал в больницу, ему сделали "техосмотр", и сейчас он уже на 100 процентов здоров, работает. Путешествуем, чтобы не только поддержать память, но и показать, что такими самолетами до сих пор можно пользоваться как безопасным средством путешествий», – рассказал Петр Сгуженьски.

Чтобы это путешествие было максимально похоже на полет столетней давности, в качестве воздушного судна поляки выбрали самолет Ан-2. У этого транспорта есть свои особенности – без дозаправки он может лететь максимум 5 часов. Перед полетом судно капитально отремонтировали. К тому же каждый раз он проходит еще и предполетный и послеполетный осмотр.

«Состояние нормальное, на моторе где-то еще 300 часов осталось. Пока никаких больших технических проблем не возникало. Но это Ан-2, он любит, когда за ним ухаживают. Если за ним ухаживать, он дает нам безопасность. Здесь расход масла где-то до 5 литров в час. Это хороший расход, но насчет современных самолетов о таком даже невозможно подумать. Что поделать, это особенность такого самолета. Конструкция облетана в 1947 году, двигатель придуман еще в 20-х годах», – рассказал член экипажа, техник Павел Локай.

В Приамурье летчики находятся около двух дней. В Амурскую область они прилетели с острова Ольхон на Байкале. «Я много путешествовал по Сибири, был на Байкале и на Чукотке. В этом районе я первый раз в жизни. Какое первое впечатление? Очень зелено, очень тепло. Можно сказать, здесь пришло настоящее лето», – поделился Петр Сгуженьски

Теперь путешественники отправятся в Токио. Этот этап перелета, говорят пилоты, будет одним из самых опасных. «Я думаю, сложный участок будет через Татарский пролив на Сахалин. Потому что это океан, это море, это холодное море. Соответственно, там возможны выносы тумана на берег. Там быстро меняется погода, поэтому мы будем садиться в Советской Гавани и ждать хорошей погоды», – рассказал член экипажа, штурман Андрей Иванов.

Проект уникальный, говорят его организаторы. Это первый иностранный групповой перелет через всю Россию вне трасс и международных аэродромов, по правилам визуальных полетов, по картам с посадками на частных аэродромах и геоточках. Отследить полет в режиме реального времени может любой желающий.