На космодроме Восточный собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б» (фото)

Фото: КЦ «Восточный» / ЦЭНКИ

На космодроме Восточный специалисты завершили цикл механической сборки пакета (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1б». Следующий этап работы – проведение пневмоиспытаний двигательных установок, электрические испытания и заключительная операция – общая сборка ракеты космического назначения.

В соответствии с графиком, на заправочно-нейтрализационной станции сейчас идет заправка разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов специалисты ведут подготовку космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, сообщается на сайте Роскосмоса.

Пуск с космодрома Восточный запланирован на начало июля. Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту космический аппарат «Метеор-М» № 2-2. Это будет пятый запуск с Восточного.