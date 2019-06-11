Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:14 0

На космодроме Восточный собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б» (фото)

На космодроме Восточный собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б» (фото)
Фото: КЦ «Восточный» / ЦЭНКИ

На космодроме Восточный специалисты завершили цикл механической сборки пакета (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1б». Следующий этап работы – проведение пневмоиспытаний двигательных установок, электрические испытания и заключительная операция – общая сборка ракеты космического назначения.

В соответствии с графиком, на заправочно-нейтрализационной станции сейчас идет заправка разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов специалисты ведут подготовку космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, сообщается на сайте Роскосмоса.

Пуск с космодрома Восточный запланирован на начало июля. Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту космический аппарат «Метеор-М» № 2-2. Это будет пятый запуск с Восточного.

Просмотров всего: 256

#космодром

распечатать


Экономика 1

Стартовый комплекс Восточного застрахуют более чем на 7 миллиардов

Экономика 4

В Циолковском 125 семей отпраздновали новоселье
Общество

Названы сроки начала испытаний объектов второй очереди космодрома Восточный
Общество 7

Стройку на космодроме Восточный контролируют спутники с орбиты
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь