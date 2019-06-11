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сегодня, 13:03 15

12 июня в Москве пройдет марш за свободу журналиста Ивана Голунова

12 июня в Москве пройдет марш за свободу журналиста Ивана Голунова
Фото: Meduza

Журналист «Медузы» Иван Голунов стал главным героем российских СМИ и социальных сетей последних дней. В защиту журналиста проходят акции в регионах, его поддерживают Познер, Парфенов и другие известные личности. 23 июня в Москве хотят провести митинг «За свободу Ивана Голунова», 12 июня, в День России, в столице пройдет марш.

О деле журналиста Ивана Голунова президента РФ Владимира Путина проинформировала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом сообщает сайт Кремля. Детали разговора не уточняются.

«Подробности разговора с президентом очень короткие. Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу. И просила продолжать контроль со стороны генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности. Президент положительно отреагировал на эти посылы», – сообщила «Медузе» Татьяна Москалькова.

Фото: kremlin.ru

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков, которые якобы были найдены у него при себе и дома. В доказательство правоохранители демонстрировали фотографии нарколаборатории, которая, по информации полиции, была расположена в квартире журналиста. Однако те, кто бывал дома у Ивана сообщили, что это не его квартира. Впоследствии МВД признало, что это другое жилье.

«Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве», – так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, изменилось ли доверие Кремля к МВД после инцидента.

Анализы Голунова на наркотики показали отрицательный результат. Об этом в эфире программы «Вести недели» сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Медуза» связывает задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. Сам Голунов предполагает, что его преследование связано с расследованием о похоронном бизнесе. Говорит, что получал угрозы в связи с подготовкой материала. Иван занимается в основном журналистскими расследованиями о коррупции. В издании Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок.

8 июня Иван Голунов был отправлен под домашний арест. В защиту журналиста высказались многие известные личности. В их числе Владимир Познер и Леонид Парфенов. Познер заявил, что арест Ивана Голунова – плевок в лицо всем журналистам России.

«Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо, и, более того, я требую, чтобы этих людей, которые полагают, что о них нет правды, чтобы с ними разобрались», – сказал Познер.

Фото: Meduza

«Я работал с Иваном Голуновым и, конечно, сроду не поверю, что он наркотиками торгует. Эти странные обстоятельства задержания, когда столько времени не дают никому сообщить, не дают пригласить адвоката, так поздно составляют протокол о самом задержании. Иван не мог контролировать личные вещи, в которых потом вдруг что-то обнаруживается. И ключи от квартиры у него изъяли раньше, а потом вдруг в ней что-то нашли. Все это крайне подозрительно, и сами мы знаем, что нашу власть и наших правоохранителей журналистика интересует, только когда журналист, по мнению власти и правоохранителей, что-то не то сказал, написал, показал, ни в каких других случаях», – сообщил Леонид Парфенов.

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Автор лучших журналистских расследований в России Иван Голунов @lind_lindberg за решеткой по обвинению в торговле наркотиками. МВД «подтвердило» свою правоту фотографиями целой нарколаборатории в квартире Ивана, а потом вынужденно признало, что снимки сделаны вообще в другом месте. Пентхаусы родни вице-мэра, кладбищенская мафия или мафия мусорная - выбирайте сами - за какое из расследований мстят Голунову? Редакция «Медузы» @meduzapro обещает назвать тему нового расследования Ивана, появление которого, возможно, хотели упредить этим задержанием #свободуголунову

Публикация от Leonid Parfenov (@leonidparfenoff)

10 июня «Ведомости», «Коммерсант» и РБК в знак поддержки журналиста вышли с одинаковой первой полосой с заголовком: «Мы Иван Голунов». Издания сделали совместное заявление, в котором потребовали проверить действия полиции и предоставить результаты проверки СМИ.

Фото: meduza.io

11 июня стало известно, что Генеральная прокуратура РФ истребовала у полиции уголовное дело в отношении Ивана Голунова. Об этом «Медузе» сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

12 июня, в День России, в Москве пройдет марш за свободу Ивана Голунова. Его организуют российские журналисты и общественники. Организаторы акции требуют освободить журналиста, закрыть уголовное дело против него и наказать тех, кто «подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело», – сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке. Отмечается, что акция не согласована с московскими властями, поэтому организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове.

23 июня в Москве хотят провести митинг в защиту журналиста. Заявку на его проведение подала Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ. Заявленное число участников – 20 тысяч человек, сообщает «Медуза».

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#митинги #СМИ

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    ...и первым в рядах будет, конечно, Навальнюк.

  • Слуга_Депутата

    Слуга_Депутата
    2 часа назад

    Хоть черт лысый, главное чтобы не кабаев в.в

  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    2 часа назад

    Трещит по швам власть старика кабаева, но зомбанутых отморозков еще очнь много, и здесь он есть.

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    Дан

    ...и первым в рядах будет, конечно, Навальнюк.



    А что не так с Навальным?

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Свободу Юрию Деточкину!!

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Crasy

    А что не так с Навальным?



    А кто такой Навальный?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    А когда марш в защиту павленского?Все,не нужен?

  • LT

    LT
    1 час назад

    Дан

    ...и первым в рядах будет, конечно, Навальнюк.



    первые в рядах уже соски режимные

  • Толстопуз

    Толстопуз
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    А когда марш в защиту павленского?Все,не нужен?



    Сторонник павленского? Я думал таких нет в природе

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    А когда марш в защиту павленского? Все,не нужен?



    Ишшо как нужен! Вас ждут в парижах-лондонах-берлинах. Когда этот хрен-писатель упрёт туда из-за удушающей нехватки слободы слова (как писси-райт), так сразу станет рупором свободы. Напомните, кто из подобных сейчас живёт с семьёй в лодке за бугром?

  • Толстопуз

    Толстопуз
    53 минуты назад

    Дан


    . Напомните, кто из подобных сейчас живёт с семьёй в лодке за бугром?


    Песков, Соловьев, Брилёв, Расторгуев (который певец ртом про расею от Баден-бадена Волги и до окраин)... Это те кто сразу вспомнились. В Россию на вахту за монетами. Семья, недвига (полагаю и остальные активы) в погрязшем в толерастии и фашизме, ненавистном западе

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    50 минут назад

    Толстопуз
    Cемен Васильевич А.

    А когда марш в защиту павленского?Все,не нужен?



    Сторонник павленского? Я думал таких нет в природе


    Я просто с них немного в шоке.Тут яйцы к брусчатке прибивал свои,Лубянку жег,о все неполживые орали "свабоду".А как французы посадили ,так неполживые о нем забыли.А чувак только вот в себя поверил:)))

  • Толстопуз

    Толстопуз
    47 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    Толстопуз

    Cемен Васильевич А.

    А когда марш в защиту павленского?Все,не нужен?



    Сторонник павленского? Я думал таких нет в природе



    Я просто с них немного в шоке.Тут яйцы к брусчатке прибивал свои,Лубянку жег,о все неполживые орали "свабоду".А как французы посадили ,так неполживые о нем забыли.А чувак только вот в себя поверил:)))


    К чести сказать, этого павленского никто и знать не знает, а те единицы кто о нем слышал когда-то уже забыли и не вспоминают. Неинтересен он был даже в те времена.

    Зачем, мил человек, достаёшь его из нафталина? Он тебе интересен?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    23 минуты назад

    Толстопуз
    Cемен Васильевич А.

    Толстопуз

    Cемен Васильевич А.

    А когда марш в защиту павленского?Все,не нужен?



    Сторонник павленского? Я думал таких нет в природе



    Я просто с них немного в шоке.Тут яйцы к брусчатке прибивал свои,Лубянку жег,о все неполживые орали "свабоду".А как французы посадили ,так неполживые о нем забыли.А чувак только вот в себя поверил:)))


    К чести сказать, этого павленского никто и знать не знает, а те единицы кто о нем слышал когда-то уже забыли и не вспоминают. Неинтересен он был даже в те времена.

    Зачем, мил человек, достаёшь его из нафталина? Он тебе интересен?


    Он интересен тем,что неполживые его попользовали и выбросили.Этакий пример,что они делают с теми,от кого более пользы нет.И урок впрок тем,кто пойдет за обещаниями неполживых!

  • Толстопуз

    Толстопуз
    9 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    Толстопуз

    К чести сказать, этого павленского никто и знать не знает, а те единицы кто о нем слышал когда-то уже забыли и не вспоминают. Неинтересен он был даже в те времена.

    Зачем, мил человек, достаёшь его из нафталина? Он тебе интересен?



    Он интересен тем,что неполживые его попользовали и выбросили.Этакий пример,что они делают с теми,от кого более пользы нет.И урок впрок тем,кто пойдет за обещаниями неполживых!


    Вообще-то, за Голунова высказались вполне себе системные люди при должностях и системные издания.

    Сравнение с павленским неудачное

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