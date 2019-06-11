12 июня в Москве пройдет марш за свободу журналиста Ивана Голунова

Фото: Meduza

Журналист «Медузы» Иван Голунов стал главным героем российских СМИ и социальных сетей последних дней. В защиту журналиста проходят акции в регионах, его поддерживают Познер, Парфенов и другие известные личности. 23 июня в Москве хотят провести митинг «За свободу Ивана Голунова», 12 июня, в День России, в столице пройдет марш.

О деле журналиста Ивана Голунова президента РФ Владимира Путина проинформировала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом сообщает сайт Кремля. Детали разговора не уточняются.

«Подробности разговора с президентом очень короткие. Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу. И просила продолжать контроль со стороны генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности. Президент положительно отреагировал на эти посылы», – сообщила «Медузе» Татьяна Москалькова.

Фото: kremlin.ru

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков, которые якобы были найдены у него при себе и дома. В доказательство правоохранители демонстрировали фотографии нарколаборатории, которая, по информации полиции, была расположена в квартире журналиста. Однако те, кто бывал дома у Ивана сообщили, что это не его квартира. Впоследствии МВД признало, что это другое жилье.

«Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве», – так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, изменилось ли доверие Кремля к МВД после инцидента.

Анализы Голунова на наркотики показали отрицательный результат. Об этом в эфире программы «Вести недели» сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Медуза» связывает задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. Сам Голунов предполагает, что его преследование связано с расследованием о похоронном бизнесе. Говорит, что получал угрозы в связи с подготовкой материала. Иван занимается в основном журналистскими расследованиями о коррупции. В издании Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок.

8 июня Иван Голунов был отправлен под домашний арест. В защиту журналиста высказались многие известные личности. В их числе Владимир Познер и Леонид Парфенов. Познер заявил, что арест Ивана Голунова – плевок в лицо всем журналистам России.

«Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо, и, более того, я требую, чтобы этих людей, которые полагают, что о них нет правды, чтобы с ними разобрались», – сказал Познер.

Фото: Meduza

«Я работал с Иваном Голуновым и, конечно, сроду не поверю, что он наркотиками торгует. Эти странные обстоятельства задержания, когда столько времени не дают никому сообщить, не дают пригласить адвоката, так поздно составляют протокол о самом задержании. Иван не мог контролировать личные вещи, в которых потом вдруг что-то обнаруживается. И ключи от квартиры у него изъяли раньше, а потом вдруг в ней что-то нашли. Все это крайне подозрительно, и сами мы знаем, что нашу власть и наших правоохранителей журналистика интересует, только когда журналист, по мнению власти и правоохранителей, что-то не то сказал, написал, показал, ни в каких других случаях», – сообщил Леонид Парфенов.

10 июня «Ведомости», «Коммерсант» и РБК в знак поддержки журналиста вышли с одинаковой первой полосой с заголовком: «Мы Иван Голунов». Издания сделали совместное заявление, в котором потребовали проверить действия полиции и предоставить результаты проверки СМИ.

Фото: meduza.io

11 июня стало известно, что Генеральная прокуратура РФ истребовала у полиции уголовное дело в отношении Ивана Голунова. Об этом «Медузе» сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

12 июня, в День России, в Москве пройдет марш за свободу Ивана Голунова. Его организуют российские журналисты и общественники. Организаторы акции требуют освободить журналиста, закрыть уголовное дело против него и наказать тех, кто «подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело», – сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке. Отмечается, что акция не согласована с московскими властями, поэтому организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове.

23 июня в Москве хотят провести митинг в защиту журналиста. Заявку на его проведение подала Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ. Заявленное число участников – 20 тысяч человек, сообщает «Медуза».