Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:13 1

За кражи из торговых центров благовещенец отправится в колонию

За кражи из торговых центров благовещенец отправится в колонию
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске осужден мужчина, промышлявший кражами в торговых центрах. Охоту за чужими деньгами и драгоценностями ранее судимый горожанин начал в августе 2017 года.

Злоумышленник посещал торговые базы и магазины, высматривая, что плохо лежит, и забирал себе деньги, дамские сумки, украшения. Одна из жертв, гражданка Китая, в результате кражи лишилась сумочки, в которой было 35 000 рублей, 1 500 юаней, золотой браслет и браслет из горного хрусталя.

На суде обвиняемый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд удовлетворил его просьбу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, стали полное признание вины, раскаяние, явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступлений. Кроме того, мужчина даже постарался возместить ущерб – вернул владельцам часть похищенного. Приговор смягчило и наличие детей у подсудимого. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

Осужденный получил наказание в виде лишения свободы на 2 года 11 месяцев. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также суд обязал его вернуть деньги потерпевшим – 26 000 и 58 255 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 796

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Белогорскому чиновнику, подозреваемому в получении взятки, продлили содержание под стражей

Происшествия

Амурчанка «хулиганила», сообщая по номеру «112» о готовящихся в Усть-Ивановке взрывах
Происшествия

Четверо благовещенцев инсценировали ДТП и незаконно получили страховые выплаты

Происшествия 2

Экс-мэру Свободного Юрию Романову продлили меру пресечения всего на 10 дней
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь