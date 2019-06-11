За кражи из торговых центров благовещенец отправится в колонию

В Благовещенске осужден мужчина, промышлявший кражами в торговых центрах. Охоту за чужими деньгами и драгоценностями ранее судимый горожанин начал в августе 2017 года.

Злоумышленник посещал торговые базы и магазины, высматривая, что плохо лежит, и забирал себе деньги, дамские сумки, украшения. Одна из жертв, гражданка Китая, в результате кражи лишилась сумочки, в которой было 35 000 рублей, 1 500 юаней, золотой браслет и браслет из горного хрусталя.

На суде обвиняемый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд удовлетворил его просьбу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, стали полное признание вины, раскаяние, явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступлений. Кроме того, мужчина даже постарался возместить ущерб – вернул владельцам часть похищенного. Приговор смягчило и наличие детей у подсудимого. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

Осужденный получил наказание в виде лишения свободы на 2 года 11 месяцев. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также суд обязал его вернуть деньги потерпевшим – 26 000 и 58 255 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.