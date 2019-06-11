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11июня
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Экс-мэру Свободного Юрию Романову продлили меру пресечения всего на 10 дней

Экс-мэру Свободного Юрию Романову продлили меру пресечения всего на 10 дней
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел очередное ходатайство следователей СУ СК РФ по Амурской области о продлении меры пресечения в отношении бывшего мэра Свободного Юрия Романова. На этот раз срок нахождения под стражей продлили на 10 дней.

Таким образом, Юрий Романов останется под арестом до 22 июня 2019 года. Заседание в Благовещенском городском суде состоялось 11 июня. Меру пресечения обвиняемому продлили в пятый раз.

Как сообщало Амур.инфо, преступление, в котором обвиняют экс-главу, относится к категории тяжких. Максимальное наказание за его совершение – 7 лет лишения свободы.

По информации следователей, в 2015 году Юрий Романов организовал через начальника отдела администрации приватизацию муниципальной собственности – оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного в селе Бардагон Свободненского района. Имущество продали по заниженной цене. По предварительным данным, в результате незаконных действий муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 6,5 миллиона рублей. Уголовное дело расследуется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Известно, что с предъявленными обвинениями Юрий Романов не согласен.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Наталья Михайлова

    Наталья Михайлова
    28 минут назад

    А нашим белогорцам на месяц http://просто-газета.рф/news/media/2019/6/11/belogorskogo-chinovnika-podozrevaemogo-v-poluchenii-vzyatki-ostavili-pod-strazhej/

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