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сегодня, 11:07 0

С 11 июня в Амуре запрещено ловить рыбу

Со вторника, 11 июня, в Амурской области вводится запрет на ловлю рыбы в пограничной реке Амур. Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России по Амурской области.

«В соответствии с соглашением между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных реках Амур и Уссури вводится запрет на промысел, который действует ежегодно с 11 июня по 15 июля», – информирует пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

С 11 июня по 15 июля запрещена ловля рыбы с использованием любых орудий и средств ведения промысловой деятельности в реке Амур, а также в водоемах, расположенных ближе двух километров по обе стороны вниз и вверх по течению.

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#закон #Китай

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