В Благовещенске сделали больше прогулочных рейсов к строящемуся мосту в Китай

По просьбам амурчан пассажирский порт «АмурАССО» увеличил количество прогулочных рейсов на теплоходе к строящемуся трансграничному мосту через Амур. Посмотреть на сооружение можно будет и в День России, 12 июня.

В праздничный день теплоход совершит четыре рейса до моста: с 12:00 до 14:00, с 14:30 до 16:30, с 17:00 до 19:00, с 18:00 до 20:00. А с 19:30 до 20:30 состоится прогулочная экскурсия с видом на город.

В четверг и пятницу, 13 и 14 июня, к мосту запланировано два рейса: с 14 до 16 и с 16:30 до 18:30. Часовая экскурсия с видом на город начнется в 19:00.

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, теплоход отправится к мосту четыре раза: с 12:00 до 14:00, с 14:30 до 16:30, с 17:00 до 19:00, с 18:00 до 20:00. С 19:30 до 20:30 пройдет экскурсия с видом на город.

«Изменение произошли и в самом маршруте. Теперь рейс проходит под мостом, а продолжительность прогулки увеличилась до двух часов. Стоимость билета осталась без изменений», – сообщили в «АмурАССО». Билет стоит 250 рублей. Рейсы выполняют теплоходы «Амур-2005» и «Амур-2006». Посадка пассажиров производится у причала № 6, расположенного на Театральной, 1.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» водные прогулки по Амуру начались с 8 июня. Предложение отозвалось небывалым спросом: на первый рейс к мосту в Китай не хватило мест. Поэтому количество и продолжительность рейсов увеличили. Кроме того, во время первых экскурсий «Амур» разворачивался, не доходя до моста. Теперь теплоход проходит под мостом, разворачивается и возвращается, давая пассажирам возможность со всех сторон осмотреть сооружение.