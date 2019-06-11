Гостям форума Amur Travel покажут первую деревянную ГЭС Дальнего Востока

Фото: пресс-служба минвостокразвития

Путешествие начнется из города Зеи. Сначала туристы поедут до Гулика на машине около 6,5 километра, дальше пойдут пешком по лесной тропе до «плотины». Груда камней на берегу напоминает, что в этом месте к природе прикоснулась рука человека. Дальше в зарослях виднеется покрытый мхом ветхий сруб с металлической бочкой, в которой когда-то вращалась турбина.

Первое электричество появилось в селе Гулик задолго до строительства Зейской ГЭС. В 1936 году местные жители собрали паровой двухцилиндровый двигатель, снабжавший электроэнергией пилораму и мельницу. А в 50-х годах сельчане решили построить Гуликскую ГЭС. Главным инженером стал проектировщик из Ленинграда Владимир Воеводин. Участие в строительстве гидростанции принимало все село. Возвели гидросооружение за два года. Эксплуатировалась деревянная ГЭС с апреля по декабрь.

История первенца дальневосточной энергетики представлена в музее истории строительства Зейской ГЭС. Гидростанции села Гулик посвящен отдельный стенд. Энергетики воссоздали внешний вид деревянной конструкции, план расположения гидротехнических сооружений на реке Гулик, поперечный профиль поймы и профиль плотины, планы машинного зала и электрификации села.

Сейчас администрация района прорабатывает детали туристического маршрута. Особое внимание планируется уделить безопасности, поскольку объект находится в труднодоступном месте.

Амурский международный туристический форум Amur Travel пройдет 26-28 июля в городе Зея и Зейском районе. Цель мероприятия – презентация туристических возможностей Амурской области. Участниками форума станут российские и иностранные туроператоры, представители предпринимательского и экспертного сообщества, туристы, путешественники, заинтересованные организации, студенческая молодежь.

Впервые Amur Travel прошел в 2018 году в Бурейском районе и собрал более 2 000 человек. По итогам форума было принято решение сделать его ежегодным, сообщает пресс-служба минэкономразвития Амурской области.