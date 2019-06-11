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Белогорские футболисты обыграли благовещенских всухую

Белогорские футболисты обыграли благовещенских всухую
Фото: Амур.инфо

ФК «Белогорец» продолжает участие в чемпионате Амурской области по футболу. 9 июня белогорские футболисты провели игру в рамках чемпионата: встреча с командой «Благовещенск-В» состоялась в Благовещенске на стадионе «Спартак».

«Футболистов поддерживали около сотни болельщиков, приехавших на матч из Белогорска. Авторами голов стали Николай Шабонин, Иван Белосорочко и Сергей Мухин. Благовещенским футболистам ни разу не удалось поразить ворота ФК “Белогорец”. Итог матча 5:0», – рассказал директор школы футбола Егор Меркулов.

В чемпионате области принимают участие 7 команд. Из них пять – из областного центра («Благовещенск-В», «Благовещенск-М», ФК «Благовещенск», «Динамо», «Максинтер»), одна из Свободного («Метеор») и из Белогорска – ФК «Белогорец». Следующая игра для белогорских футболистов состоится на выезде. 12 июня они встретятся с «Благовещенском-М». Начало встречи в 14:00 на стадионе «Спартак».

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#администрация Белогорска #Белогорск #спорт #футбол

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Какая боль!

    Какая боль!

    Белогорск - Благовещенск: 5 : 0!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Вот это уровень футбола, вот это развитие спорта в столице Приамурья.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    59 минут назад

    Noir

    Вот это уровень футбола, вот это развитие спорта в столице Приамурья.



    так это ветеранов обыграли, видимо. Благовещенск-В, наверное, ветераны. Еще там есть Благовещенск-М (молодежь) и просто Благовещенск.

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    29 минут назад

    вот пиарщики, ха-ха, а Амур инфа в подмогу! обыграли пузатых ветеранов, а для несведущего люда подают как большую победу! интересно, а когда 13 июля их разнесет основная команда ФК "Благовещенск" об этом будут писать?!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    23 минуты назад



    «Благовещенск-В», «Благовещенск-М», ФК «Благовещенск», «Динамо», «Максинтер»



    Требую переименовать «Благовещенск» в «Благовещенск-ХЗ»!

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