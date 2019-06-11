Белогорские футболисты обыграли благовещенских всухую

ФК «Белогорец» продолжает участие в чемпионате Амурской области по футболу. 9 июня белогорские футболисты провели игру в рамках чемпионата: встреча с командой «Благовещенск-В» состоялась в Благовещенске на стадионе «Спартак».

«Футболистов поддерживали около сотни болельщиков, приехавших на матч из Белогорска. Авторами голов стали Николай Шабонин, Иван Белосорочко и Сергей Мухин. Благовещенским футболистам ни разу не удалось поразить ворота ФК “Белогорец”. Итог матча 5:0», – рассказал директор школы футбола Егор Меркулов.

В чемпионате области принимают участие 7 команд. Из них пять – из областного центра («Благовещенск-В», «Благовещенск-М», ФК «Благовещенск», «Динамо», «Максинтер»), одна из Свободного («Метеор») и из Белогорска – ФК «Белогорец». Следующая игра для белогорских футболистов состоится на выезде. 12 июня они встретятся с «Благовещенском-М». Начало встречи в 14:00 на стадионе «Спартак».