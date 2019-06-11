Александр Козлов в рамках рабочего визита в КНДР обсудил общие проекты

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов впервые посетил с рабочим визитом Пхеньян. Поездка министра в КНДР связана с поручениями, которые были даны в рамках встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына во время российско-корейского саммита. Он прошел 25 апреля во Владивостоке.

«В рамках нынешнего визита в Пхеньян мы отработали с нашими корейскими коллегами по разным направлениям. Например, обсудили проект "Хасан-Раджин" и вопросы загрузки этого транспортно-логистического проекта, который находится вне санкций и может использоваться как транспортная артерия. Досконально изучили и многие другие вопросы, которые связывают нас с нашими корейскими друзьями. В рамках встреч были найдены решения, определены сроки, ответственные лица по всем проектам, которые мы будем реализовывать все вместе», – цитирует Минвостокразвития Александра Козлова.

Первым официальным мероприятием стала встреча по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР. Она прошла во Дворце съездов Мансудэ.

«Главная цель нашего визита – согласовать конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-корейского саммита. Хочу подчеркнуть, что все направления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами будем обсуждать строго в рамках обязательств России по соответствующим резолюциям Совбеза ООН», – заявил глава Минвостокразвития.

Основными вопросами для обсуждения стали дальнейшее взаимодействие в рамках железнодорожных проектов, налаживание торгово-экономического сотрудничества и экспорта, импорта незапрещенных товаров, в том числе с помощью электронной площадки, а так же строительство моста через реку Туманная (Туманган). Также стороны обсудили возможность внести в протокол Межправительственной комиссии раздел об инфраструктурных проектах. Сейчас там только три направления: здравоохранение, образование и туризм.

В Пхеньяне Александр Козлов встретился с премьер-министром Ким Чжэ Рёном. Также глава Минвостокразвития провел протокольную встречу с заместителем председателя Государственного совета КНДР, заместителем председателя Центрального комитета партии Пак Пон Чжу.

В ходе обеих встреч состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которые были проработаны в рамках рабочих совещаний с представителями отраслевых ведомств.

Помимо рабочих мероприятий, российская делегация возложила цветы к Монументу освобождения. Памятник-обелиск был воздвигнут 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа и в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от японских колонизаторов во Вторую мировую войну. Также корзину цветов возложили к памятникам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Еще одним пунктом официальной программы стало посещение родного дома Ким Ир Сена в районе Мангёндэ. Как рассказала экскурсовод, дом находится в том же состоянии, что и в начале века, а внутри выставлены реальные вещи, которыми пользовалась семья Ким Ир Сена.

Ещё одним обязательным пунктом программы российских делегаций разного уровня является посещение Чхонбэкской церкви (Свято-Троицкий храм). Решение о строительстве первого православного храма в КНДР было принято Ким Чен Иром 22 августа 2002 года в ходе его поездки на российский Дальний Восток, когда он осматривал хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского. Регулярные службы в Свято-Троицком храме проводят корейские священнослужители.