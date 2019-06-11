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В центре Благовещенска сгорел расселенный дом (видео)

В центре Благовещенска сгорел расселенный дом (видео)

В центре Благовещенска под утро во вторник, 11 июня, загорелся расселенный двухэтажный дом. Кровля пылала открытым пламенем. Треск раскаленного шифера разбудил жильцов многоэтажки, расположенной по соседству. Люди сняли видео с места происшествия.

«Пожар был сильный. Искры летели до верхних этажей дома и на парковку», – сообщают очевидцы.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в районе перекрестка улиц Зейской и Калинина поступило в 3:41. Через пять минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению. Справиться с огнем удалось в 4:17. В результате пожара уничтожено 80 квадратных метров кровли, на втором этаже постройки повреждена площадь в 60 «квадратов». Пострадавших в результате происшествия нет.

Сгоревший дом раньше был жилым, потом его расселили.

Район Зейской – Калинина относится к историческому центру города. Здесь расположены в основном старые деревянные дома. Время от времени они сгорают, уступая место многоэтажкам.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Амаранка

    Амаранка
    2 часа назад

    Время от времени они сгорают... От стыда, видимо...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Случайно...

  • full

    full
    2 часа назад

    Предлагаю территорию, которую освобождают такие дома засаживать деревьями. Желательно краснокнижными.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    full

    Предлагаю территорию, которую освобождают такие дома засаживать деревьями. Желательно краснокнижными.



    Тогда случайно гореть перестанут, т.к. незачем уже будет.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    54 минуты назад

    Может это ноу-хау самой администрации города по сносу ветхих домов? Сгорит, пепел разровнять и новое место для высотки можно выдавать застройщикам. Все-равно котлован будут рыть, увезут с землей остатки дома

  • Victrix

    Victrix
    5 минут назад

    Бомж_ик

    Может это ноу-хау самой администрации города по сносу ветхих домов? Сгорит, пепел разровнять и новое место для высотки можно выдавать застройщикам. Все-равно котлован будут рыть, увезут с землей остатки дома



    Может это ноу-хау переселенцев? Ответ на аналогичный вопрос был в ЧГК. В XVII веке в Америке при смене места жительства люди иногда специально сжигали свои дома, чтобы после пожара собрать гвозди для строительства нового дома.

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