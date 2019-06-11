В центре Благовещенска сгорел расселенный дом (видео)

В центре Благовещенска под утро во вторник, 11 июня, загорелся расселенный двухэтажный дом. Кровля пылала открытым пламенем. Треск раскаленного шифера разбудил жильцов многоэтажки, расположенной по соседству. Люди сняли видео с места происшествия.

«Пожар был сильный. Искры летели до верхних этажей дома и на парковку», – сообщают очевидцы.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в районе перекрестка улиц Зейской и Калинина поступило в 3:41. Через пять минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению. Справиться с огнем удалось в 4:17. В результате пожара уничтожено 80 квадратных метров кровли, на втором этаже постройки повреждена площадь в 60 «квадратов». Пострадавших в результате происшествия нет.

Сгоревший дом раньше был жилым, потом его расселили.

Район Зейской – Калинина относится к историческому центру города. Здесь расположены в основном старые деревянные дома. Время от времени они сгорают, уступая место многоэтажкам.