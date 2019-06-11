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сегодня, 09:19 1

Троих жителей Хэйхэ осудили за контрабанду сигарет из Благовещенска

Троих жителей Хэйхэ осудили за контрабанду сигарет из Благовещенска
Фото: ru.depositphotos.com

Трое жителей Хэйхэ попытались ввезти в КНР без оформления таможенных деклараций более 140 тысяч сигарет разных брендов – от Marlboro до Esse и President и 910 сигар. Сигареты были расфасованы блоками.

Преступление произошло в 2016 году. Как сообщает Biang.ru со ссылкой на Chinaruslaw.com мужчины попытались перевезти груз контрабандой через речной пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ под видом личных вещей с целью дальнейшего сбыта продукции в Китае.

«Жители Хэйхэ пересекли границу на теплоходе "Амур-2008" вместе с незадекларированными сигаретами. Оказавшись в Хэйхэ, трое мужчин попытались забрать свою ручную кладь, но были задержаны. Позже, 2 марта 2017 года, они сознались в содеянном», – говорится в материалах дела.

Стоимость сигарет превысила 80 тысяч юаней. Импортные сигареты в Китае облагаются пошлиной. На более чем 140 тысяч сигарет она составила почти 200 тысяч юаней. К штрафам на такую сумму суд средней инстанции Хэйхэ приговорил каждого из подсудимых.

«У таможни в Благовещенске постоянно ходят какие-то люди и предлагают туристам провезти за деньги российский груз до Хэйхэ. Обычно это сигареты, косметика или пищевые продукты. Я помог Ма Юйшэну разузнать, и он вроде бы нашел гражданина РФ, который согласился. Ма Юйшэн связался с этим человеком напрямую, я в этом разговоре не участвовал. В тот же день я узнал, что на китайской таможне проводится рейд по борьбе с контрабандой. Я позвонил Ма Юйшэну, хотел его предупредить, и, когда он мне сказал, что его задержали за контрабанду, я бросил трубку» – рассказал в суде свидетель по делу.

В результате суд Хэйхэ приговорил 3 жителей города к одному году лишения свободы условно и штрафам.

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#Китай #криминал #таможня

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    2 часа назад

    во Ха-Ха ... в Китае сигареты качественее. Мне наоборот пока курил сюда от них возили. Нашу бумажную пропитку вообще сигаретами нельзя называть.

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