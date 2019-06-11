В море найден мертвым экс-глава администрации сахалинского пгт Шахтерск

Рыбаки обнаружили в море тело бывшего главы администрации Шахтерского городского поселения Сахалинской области. Это случилось 8 июня. Причины гибели человека выясняет полиция.

Владимиру Хапалову было 64 года. Его тело местные рыбаки нашли в Тихой бухте (Углегорский район). Об этом сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

«В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия. Во время осмотра на трупе не обнаружены внешние телесные повреждения. Причины гибели мужчины установит судмедэксперт», – пояснил собеседник агентства.

По словам местных жителей, мужчина умер при довольно странных обстоятельствах, пишет РИА «Сахалин и Курилы». Когда Хапалова нашли, он был в спасательном жилете и находился рядом с лодкой.

Ранее издание сообщало о том, что Владимир Хапалов был отрешен от должности еще по решению экс-губернатора Александра Хорошавина в связи с неисполнением полномочий по руководству администрацией Шахтерского городского поселения при подготовке к отопительному периоду 2010/11 года.

Также в апреле 2011 года Хапалов был приговорен к четырем годам условно за избиение женщины-сторожа. В ноябре 2009 года он в ночное время пытался попасть в здание администрации, которое в тот день охраняла 69-летняя жительница Шахтерска. Пенсионерка открыла дверь не сразу, и экс-глава заставил ее написать заявление об увольнении, а затем избил.