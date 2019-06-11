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В селе Новогеоргиевка Амурской области утонул пятилетний мальчик

В селе Новогеоргиевка Амурской области утонул пятилетний мальчик
Фото: www.instagram.com

В селе Новогеоргиевка Шимановского района на реке Берее пропал пятилетний малыш. Это произошло в понедельник, 10 июня, в 15:30. Через полчаса утонувшего мальчика нашли.

Получив сигнал о пропаже ребенка, на реку немедленно выехал весь личный состав пожарного поста Новогеоргиевки. Мужчины прочесывали местность и осматривали акваторию. В 16:01 пожарные обнаружили тело утонувшего мальчика в 500 метрах ниже по течению реки, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра возле воды.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    2 часа назад

    Горе для родителей. Соболезнования вам.

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