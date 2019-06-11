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Саудовская Аравия предполагает инвестировать выпуск метанола на заводе в Сковородине

Саудовская Аравия предполагает инвестировать выпуск метанола на заводе в Сковородине
Фото: nadv.ru

Саудовская Аравия рассматривает возможность инвестиций в производство метанола в России. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на шестом заседании Российско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает ТАСС.

Строить завод по производству метанола планируют в Сковородине Амурской области. Проект реализует компания «Технолизинг». Планируется, что объем производства составит около 1 миллиона тонн в год. Активное строительство завода стартует в 2019 году.

В мае вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что объем государственной поддержки проекта по производству метанола в городе Сковородино достигнет почти 5 миллиардов рублей. При этом частные инвестиции в проект составляют 49 миллиардов.

Один из важнейших вопросов при строительстве завода – экологическая безопасность. Предприятие должно полностью соответствовать всем нормативам защиты окружающей среды. Размещение всех сооружений комплекса на территории планируется на максимально возможном удалении от зоны жилой застройки с учетом водоохранной зоны реки Большой Невер (200 метров) и охранной зоны магистрального нефтепровода, подводящего нефть на пункт налива нефти (150 метров).

На новом газохимическом заводе планируется создать около 250 новых рабочих мест. В период строительства на площадке будет работать до 2 000 человек.

Метанол является исходным сырьем для получения синтетических смол, которые, в свою очередь, необходимы для производства фанеры и древесно-стружечных плит. Соответственно, появление в Приамурье данного сырья должно стимулировать развитие деревоперерабатывающих производств в Амурской области и соседних регионах.

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#производство #Сковородино #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Передумает... (

  • FPG

    FPG
    1 час назад

    Ой... я потстолом .......

    вскорести по немытой сковородке по грязи будут шейхи расхаживать - коровам хвосты крутить)))) на ферарях и поршах по грибы-ягоды лётатать)

    осталось райчиху силиконовой долиной объявить))))) чёрная силиконовая долина)))

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Правильно, всё грязное производство надо организовывать в странах третьего мира.

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    А что перерабатывать то , китаёзы разве не весь лес вывезли ещё ?

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад

    Елена2

    А что перерабатывать то , китаёзы разве не весь лес вывезли ещё ?



    В Благе ещё остались тополя недопиленные. )



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