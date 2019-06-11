Саудовская Аравия предполагает инвестировать выпуск метанола на заводе в Сковородине

Строить завод по производству метанола планируют в Сковородине Амурской области. Проект реализует компания «Технолизинг». Планируется, что объем производства составит около 1 миллиона тонн в год. Активное строительство завода стартует в 2019 году.

В мае вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что объем государственной поддержки проекта по производству метанола в городе Сковородино достигнет почти 5 миллиардов рублей. При этом частные инвестиции в проект составляют 49 миллиардов.

Один из важнейших вопросов при строительстве завода – экологическая безопасность. Предприятие должно полностью соответствовать всем нормативам защиты окружающей среды. Размещение всех сооружений комплекса на территории планируется на максимально возможном удалении от зоны жилой застройки с учетом водоохранной зоны реки Большой Невер (200 метров) и охранной зоны магистрального нефтепровода, подводящего нефть на пункт налива нефти (150 метров).

На новом газохимическом заводе планируется создать около 250 новых рабочих мест. В период строительства на площадке будет работать до 2 000 человек.

Метанол является исходным сырьем для получения синтетических смол, которые, в свою очередь, необходимы для производства фанеры и древесно-стружечных плит. Соответственно, появление в Приамурье данного сырья должно стимулировать развитие деревоперерабатывающих производств в Амурской области и соседних регионах.