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сегодня, 08:05 1

Стартовый комплекс Восточного застрахуют более чем на 7 миллиардов

Стартовый комплекс Восточного застрахуют более чем на 7 миллиардов
Фото: Амур.инфо

Наземный стартовый комплекс космодрома Восточный хотят застраховать на год на 7,3 миллиарда рублей для запусков ракет-носителей типа «Союз». Страховщика должны определить 24 июня.

Ожидается, что с космодрома будет проведено пять запусков «Союзов». Срок действия страхования: с 4 июля 2019 года до 5 июля 2020 года, следует из документа, опубликованного на сайте госзакупок, сообщают РИА Новости.

В материалах отмечается, что страховыми рисками являются полная гибель или повреждение стартового комплекса.

«Страховщик предоставляет страховую защиту (…) застрахованным наземным стартовых комплексам (…) от (…) таких событий как: пожар, взрыв, возгорание, наводнение, протечки (утечки из инженерных коммуникаций), ветер, буря, ураган, землетрясение, перемещение грунта, нерасчетные режимы работы космической техники, ошибки изготовления, строительства и монтажа, ошибки эксплуатации, противоправные действия третьих лиц», – уточняется в техническом задании.

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#космодром #космос #Циолковский

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    И что найдется такой дурак который застрахует? Или обязаловка (даже сайт предлагает заменить это слово на "обираловка") на уровне правительства?

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