Гороскоп на 11 июня: у Стрельцов продвижение по карьерной лестнице, а Близнецы переоценят ценности

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:39

Солнце в Близнецах.

Овен. Вторник станет днем иллюзий. Не приближайте к себе ненадежных людей. Даже многолетняя дружба не может быть основанием для доверия непорядочному человеку. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Полезны водные процедуры, утренние и вечерние прогулки.

Телец. День несет двойственный, противоречивый характер. Первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, заключения браков, сделок. Во вторую половину дня возможны неприятности, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Чтобы управлять ситуацией, воспринимайте все случившееся спокойно.

Близнецы. Начинается период переоценки ценностей. Материальные достижения будут сравниваться с духовными устремлениями. Вы будете способны сконцентрироваться на своих внутренних переменах. Возможно,у вас откроется дар пророчества. Ночью возможны благие вещие сны.

Рак. День проходит под знаком духовного преображения, преодоления сомнений. Этот день покажет, насколько в ближайшее время изменятся ваши планы. Возрастают духовные, творческие, сексуальные возможности. Вероятно, намеченные планы претерпят изменения.

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Лев. Сегодня возможны временные трудности в материальном положении, тенденция к понижению уровня жизни. Но не следуйте чужим советам – они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию и проницательность, вы сможете остановить этот негативный процесс. Возможно, вам стоит смирить свою гордыню и пойти на уступки начальству или любимому человеку.

Дева. Серьезные помехи в работе, козни недоброжелателей или собственные ошибки затруднят продвижение к цели. В любовных отношениях намечается некоторый подъем, однако неожиданное известие заставит на некоторое время забыть о любовных приключениях. Остерегайтесь травмы из-за беспечности.

Весы. Критический день. Недостаток энергии может оказаться разрушительным для Весов. Вероятны проявления несдержанности, категоричности в высказываниях, конфликтов с окружающими. Звезды советуют вам обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья своих близких.

Скорпион. Не исключено, что именно сегодня начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.

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Стрелец. Обычный рабочий день. Однако возможно неожиданное решение старых проблем, повышение или денежная прибыль. Но не рассчитывайте на золотые горы. Двери вашего дома должны быть открыты для гостей. Обратите внимание на проблемы близких вам людей.

Козерог. Трудный день. Жизненный потенциал находится на низком уровне. В любой деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать экспериментирования, к которому вас будут подталкивать обстоятельства. Звезды рекомендуют уединение, тишину, трудолюбие и добросовестность.

Водолей. Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Это может коснуться творческих встреч, общения с близкими и любимыми. Если все будет складываться успешно, не исключено, что к концу года вы улучшите свое общественное и материальное положение.

Рыбы. Энергетически мощный день, неблагоприятный для контактов, заключения договоров, браков. Этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой чувственностью, лихорадочностью мыслей. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы избавитесь от агрессии, недовольства и раздражения. Вам придется контролировать свои расходы – возможны непредвиденные материальные затраты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев