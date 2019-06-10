Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость
сегодня, 21:08 3

В Приамурье владелец кафе дал взятку сотруднику ФСБ

В Приамурье владелец кафе дал взятку сотруднику ФСБ

В Тынде местный житель признан виновным в даче взятки сотруднику ФСБ. По информации следствия, гражданин вручил сотруднику, проводившему оперативно-розыскные мероприятия, 5 тысяч рублей.

Преступление было совершено 18 октября 2018 года. Как сообщает СУ СК РФ по Амурской области, в одном из кафе Тынды сотрудники полиции и ФСБ проводили проверку в сфере миграционного законодательства. Правоохранители выявили гражданина Азербайджана, который не выехал за пределы РФ по истечении установленного срока пребывания.

Владелец кафе, работником которого являлся нарушитель миграционного законодательства, дал сотруднику ФСБ взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы работника не привлекли к административной ответственности и не выдворили за пределы России.

«Момент передачи денежных средств был зафиксирован сотрудниками УФСБ России по Амурской области», – говорится в сообщении Амурского следственного управления.

В отношении 53-летнего амурчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Приговором Тындинского районного суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

Просмотров всего: 534

#криминал #суды #Тында

распечатать


В России и мире

В Якутии пенсионер убил семью соседа и покончил с собой
Происшествия 1

Амурчанин взломал сейф и на украденные деньги купил машину
Происшествия 2

Благовещенец, трижды попавшийся пьяным за рулем, отправился в колонию
Происшествия 4

Соцсети: в Тынде ветер сломал дерево
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    46 минут назад

    огромнейшая сумма!миллионы!!миллиарды!!!

  • ay

    ay
    42 минуты назад

    Наивный какой. "Сотрудники" на такое не ведутся.

  • DimonS

    DimonS
    21 минута назад

    Аликанте

    огромнейшая сумма!миллионы!!миллиарды!!!



    Ценнейший кадр! Иностранец! Азербайджанец!!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь