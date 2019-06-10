В Приамурье владелец кафе дал взятку сотруднику ФСБ

В Тынде местный житель признан виновным в даче взятки сотруднику ФСБ. По информации следствия, гражданин вручил сотруднику, проводившему оперативно-розыскные мероприятия, 5 тысяч рублей.

Преступление было совершено 18 октября 2018 года. Как сообщает СУ СК РФ по Амурской области, в одном из кафе Тынды сотрудники полиции и ФСБ проводили проверку в сфере миграционного законодательства. Правоохранители выявили гражданина Азербайджана, который не выехал за пределы РФ по истечении установленного срока пребывания.

Владелец кафе, работником которого являлся нарушитель миграционного законодательства, дал сотруднику ФСБ взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы работника не привлекли к административной ответственности и не выдворили за пределы России.

«Момент передачи денежных средств был зафиксирован сотрудниками УФСБ России по Амурской области», – говорится в сообщении Амурского следственного управления.

В отношении 53-летнего амурчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Приговором Тындинского районного суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.