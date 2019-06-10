В Райчихинске два человека погибли в результате ДТП

В понедельник, 10 июня, в Райчихинске при столкновении Toyota ToyoAce и КамАЗа погибли люди. Пассажир легкового авто скончался на месте происшествия. Позже от полученных травм умерла девушка – второй пассажир микроавтобуса.

В «тойоте» включая водителя находились трое. Удар пришелся в левый борт. Сидевший на пассажирском сиденье мужчина 1977 года рождения погиб на месте. Девушка 1992 года рождения получила тяжелые травмы. Медики пытались спасти жизнь пострадавшей, но безрезультатно – она скончалась.

Водитель микроавтобуса, мужчина 1978 года рождения, выжил. С травмами его доставили в больницу.

В амурском управлении Госавтоинспекции корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что полиция устанавливает причины и обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.