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В Райчихинске два человека погибли в результате ДТП

В Райчихинске два человека погибли в результате ДТП

В понедельник, 10 июня, в Райчихинске при столкновении Toyota ToyoAce и КамАЗа погибли люди. Пассажир легкового авто скончался на месте происшествия. Позже от полученных травм умерла девушка – второй пассажир микроавтобуса.

В «тойоте» включая водителя находились трое. Удар пришелся в левый борт. Сидевший на пассажирском сиденье мужчина 1977 года рождения погиб на месте. Девушка 1992 года рождения получила тяжелые травмы. Медики пытались спасти жизнь пострадавшей, но безрезультатно – она скончалась.

Водитель микроавтобуса, мужчина 1978 года рождения, выжил. С травмами его доставили в больницу.

В амурском управлении Госавтоинспекции корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что полиция устанавливает причины и обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

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#ДТП

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Ну ГДЕ в Райчихинске можно разогнаться??

  • Александр Дмитрусев

    Александр Дмитрусев
    1 час назад

    В Прогрессе похоже эта трагедия.Проезжал-видел.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Тем более а Прогрессе...

  • Александр Дмитрусев

    Александр Дмитрусев
    37 минут назад

    В любом случае-две жизни уже не вернёшь.

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