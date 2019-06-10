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Мэр Благовещенска Валентина Калита проверила, как в городе ремонтируют дороги

Мэр Благовещенска Валентина Калита проверила, как в городе ремонтируют дороги
Фото: администрация г. Благовещенска

10 июня мэр Благовещенска Валентина Калита проверила ход работ на улицах Пушкина и Лазо. В этом году дорожная кампания в столице Амурской области станет рекордной по объемам работ.

Благовещенской агломерации больше 400 миллионов рублей выделено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», еще 300 миллионов направит региональный бюджет.

На участке улицы Пушкина от улицы Чайковского до Судоверфи давно не делали ремонт. При этом к нему примыкают жилые дома, имеется проезд к детскому саду, поэтому и движение автотранспорта, и пешеходные потоки довольно насыщенные.

Как пояснил мэру представитель подрядчика компании «Амурдорстрой» Гаригин Петросян, сейчас на участке проводят демонтаж. По контракту до 30 июля будут завершены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, нанесению разметки, а также устройству тротуаров с обеих сторон дороги общей протяжённостью порядка 250 метров. Новые тротуары будут выложены плиткой, также появится бордюрный камень.

Начались ремонтные работы и в квартале улицы Лазо между Горького и Амурской. По словам директора компании «Сервер» Александра Харченко, проведены демонтажные работы тротуаров и проезжей части. На этом участке планируется установить сети наружного освещения и светофоры. Автомобильные парковки будут расширены.

«Впервые мы заходим с таким большим объемом по территории города. В целом благодаря финансированию в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" областным программам мы в этом году комплексно должны будем провести ремонтные работы на 40 километрах 470 метрах городских дорог и тротуаров», – подчеркнула Валентина Калита.

В администрации пояснили, что дорожные работы будут находиться под жестким контролем. За счет бюджетных средств был определён подрядчик, который будет осуществлять строительный контроль всего процесса на каждом участке.

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#городская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    и поэтому в городе прошёл смерч с градом

  • raznos

    raznos
    1 час назад

    А как это "на участке Ул.Пушкина от Чайковского до Судоверфи"? Пушкина и Чайковского же параллельные. Или я неправ?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    raznos

    А как это "на участке Ул.Пушкина от Чайковского до Судоверфи"? Пушкина и Чайковского же параллельные. Или я неправ?



    Улица Пушкина в районе Судоверфи делает резкий поворот в сторону Чайковского )))

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Молодец Валентина Сергеевна, по хозяйски ведет себя, проверяет.

  • Аликанте

    Аликанте
    55 минут назад

    интересно что она в этом понимает?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    52 минуты назад

    Проверила вязкость битума для асфальта.Невелиром проверила уклоны...Фракции щебня вызвали озабоченность бабы Вали?Для инстаграма старается?

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад



    Мэр Благовещенска Валентина Калита проверила, как в городе ремонтируют дороги



    Ну и как?

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