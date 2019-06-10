Мэр Благовещенска Валентина Калита проверила, как в городе ремонтируют дороги

Фото: администрация г. Благовещенска

Благовещенской агломерации больше 400 миллионов рублей выделено в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», еще 300 миллионов направит региональный бюджет.

На участке улицы Пушкина от улицы Чайковского до Судоверфи давно не делали ремонт. При этом к нему примыкают жилые дома, имеется проезд к детскому саду, поэтому и движение автотранспорта, и пешеходные потоки довольно насыщенные.

Как пояснил мэру представитель подрядчика компании «Амурдорстрой» Гаригин Петросян, сейчас на участке проводят демонтаж. По контракту до 30 июля будут завершены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, нанесению разметки, а также устройству тротуаров с обеих сторон дороги общей протяжённостью порядка 250 метров. Новые тротуары будут выложены плиткой, также появится бордюрный камень.

Начались ремонтные работы и в квартале улицы Лазо между Горького и Амурской. По словам директора компании «Сервер» Александра Харченко, проведены демонтажные работы тротуаров и проезжей части. На этом участке планируется установить сети наружного освещения и светофоры. Автомобильные парковки будут расширены.

«Впервые мы заходим с таким большим объемом по территории города. В целом благодаря финансированию в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" областным программам мы в этом году комплексно должны будем провести ремонтные работы на 40 километрах 470 метрах городских дорог и тротуаров», – подчеркнула Валентина Калита.

В администрации пояснили, что дорожные работы будут находиться под жестким контролем. За счет бюджетных средств был определён подрядчик, который будет осуществлять строительный контроль всего процесса на каждом участке.