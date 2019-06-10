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Последствия ветра в Благовещенске: на одну машину упало дерево, на другую – балконная рама

Несколько происшествий произошло в Благовещенске в результате шквалистого ветра, который обрушился на город вечером 10 июня. В двух случаях пострадали автомобили.

В микрорайоне у дома № 3/1 по улице Василенко при сильном порыве ветра выпала стеклянная рама балкона с 11 этажа на автомобиль «тойота краун». Об этом сообщает инстаграм-аккаунт skaner_dtp28. Уточняется, что люди в результате происшествия не пострадали.

Еще одно происшествие случилось на улице Зейской, между Чайковского и Пушкина. Там от сильного порыва ветра дерево упало на «тойоту хариер».

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#природа #происшествия #транспорт

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