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сегодня, 18:50 0

Благовещенцы сообщают, что по городу идет смерч и прошел град (видео)

Благовещенцы сообщают, что по городу идет смерч и прошел град (видео)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске около 18:30 усилился ветер. Некоторые жители даже заметили воронку, напоминающую смерч. Также горожане сообщают, что в окрестностях города прошел град. Синоптики пояснили, что над Благовещенском стоит грозовой очаг.

«В городе смерч, будьте осторожны, от горбольницы к центру пошел», – сообщил горожанин.

Благовещенцы начали делиться фото и видео шквалистого ветра в соцсетях и в мессенджерах.

На кадрах, которые прислали в редакцию Амур.инфо видно, что в одном из районов города заискрились провода.

«Мы на КПП еле домой с сыном добежали. Ужас, глаза открыть невозможно»; «На Ленина – Кузнечная буря была еще та, большие ветки деревьев во дворе ломались»; «С сыном в эпицентр попали, сын перепугался сильно»; «Мухина – Амурская шифер с крыш летел»; «Попали в эту бурю на Амурской – Калинина. Малой испугался. Пришли домой, а в волосах полкило пыли», – впечатлениями от прошедшего шквалистого ветра благовещенцы делятся в аккаунте alphatvnews.

Также в Благовещенске вечером 10 июня прошел град.

«Ветер очень сильный, над нами стоит грозовой очаг. Во время прохождения грозового очага шквалы, град, ливень – это все характерные явления для конвективной облачности» – пояснила Елена Печкина, заместитель директора Амурского гидрометцентра.

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#погода #природа

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