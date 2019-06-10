Россиянам могут запретить держать много собак и кошек в квартирах

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Количество домашних питомцев в квартирах может уменьшиться. Сенаторы предлагают рассчитывать исходя из метража площади жилья. Кроме того, регионам могут рекомендовать финансировать приюты для животных, в том числе диких.

Соответствующие рекомендации планируется утвердить на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и направить в правительство РФ, министерство природных ресурсов РФ и руководителям регионов, сообщает «Парламентская газета».

По мнению сенаторов, необходимо «установить нормативы критериев по количеству содержания животных на квадратный метр жилого помещения многоквартирных и частных жилых домов».

Также представители Совфеда инициируют создание единой информационной базы данных учета домашних животных. В целом, по мнению авторов предложений, в Минприроды РФ необходимо создать отдельное структурное подразделение, занимающееся вопросами обращения с животными.

Регионам могут предложить финансировать, выделять земельные участки, проектировать, строить приюты, в том числе специализирующиеся на диких животных. По данным Совета Федерации, в России 412 приютов для животных и 219 пунктов передержки. Планируется открыть ещё 67 приютов. В 4 регионах нет ни одного приюта и создавать их не собираются.

В Амурской области планируется построить приют для бездомных животных в Благовещенском районе на бюджетные деньги. Ожидается, что его будут содержать на областные средства.