Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 0

Сельсоветы Приамурья будут бороться за звание самого спортивного

Сельсоветы Приамурья будут бороться за звание самого спортивного
Фото: pixabay.com

Сельсоветы Амурской области поборются за звание самого спортивного. В Благовещенском районе состоится 13-я районная спартакиада.

Откроется спортивный праздник 15 июня в 10 часов на стадионе села Михайловка. Участие примут 11 команд сельсоветов.

В этом году представители спортивного сообщества района смогут продемонстрировать свои умения и навыки в волейболе, мини-футболе, армрестлинге, перетягивании каната, беге на 100 метров, легкоатлетической эстафете, метании гранаты, прыжках в длину и стрельбе из пневматической винтовки.

На сегодняшний день проходят отборочные соревнования по волейболу и мини-футболу, по результатам которых 4 отличившиеся в этих видах спорта команды сразятся за звание чемпионов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Еще одно крупное спортивное мероприятие пройдет в Приамурье. 14 июня в Белогорске состоится спартакиада городов региона. Состязания будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Солнечникова, городском парке, на стадионе и в Доме культуры «Амурсельмаш», на стадионе «Локомотив».

Участники соревнований пробегут дистанцию 100, 200, 400, 800, 1 500 и 3 000 метров, прыгнут в длину и в высоту, будут метать диски и копья, толкать ядра, играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, плавать, заниматься городошным и гиревым спортом.

По результатам спартакиады наградят команду-победителя, выберут отличившихся спортсменов, которые тоже получат призы.

Как отмечается, в Амурской области ежегодно проводятся областные, городские и сельские спартакиады. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин поставил задачу перед регионом к 2024 году увеличить число жителей, регулярно занимающихся спортом, до 55 %.

Губернатор Приамурья Василий Орлов во время подведения итогов работы за год отметил, что в области делается все, чтобы популяризировать спорт среди амурчан. К 2021 году в регионе построят 21 малую спортивную площадку и возведут 5 крытых физкультурно-оздоровительных комплексов, отремонтируют стадионы и спортзалы.

Просмотров всего: 93

#спорт

распечатать


Спорт 1

Юным амурским футболистам дал мастер-класс бывший игрок благовещенского «Амура» (фото)
Спорт 12

Футбольная сборная России сыграла матч, вошедший в историю

Спорт 2

В Благовещенске прошел забег для помощи тяжелобольным детям (фото)
Общество 3

Освещение велосипедной дорожки в Благовещенске перевели на летний режим
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь