Сельсоветы Приамурья будут бороться за звание самого спортивного

Сельсоветы Амурской области поборются за звание самого спортивного. В Благовещенском районе состоится 13-я районная спартакиада.

Откроется спортивный праздник 15 июня в 10 часов на стадионе села Михайловка. Участие примут 11 команд сельсоветов.

В этом году представители спортивного сообщества района смогут продемонстрировать свои умения и навыки в волейболе, мини-футболе, армрестлинге, перетягивании каната, беге на 100 метров, легкоатлетической эстафете, метании гранаты, прыжках в длину и стрельбе из пневматической винтовки.

На сегодняшний день проходят отборочные соревнования по волейболу и мини-футболу, по результатам которых 4 отличившиеся в этих видах спорта команды сразятся за звание чемпионов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Еще одно крупное спортивное мероприятие пройдет в Приамурье. 14 июня в Белогорске состоится спартакиада городов региона. Состязания будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Солнечникова, городском парке, на стадионе и в Доме культуры «Амурсельмаш», на стадионе «Локомотив».

Участники соревнований пробегут дистанцию 100, 200, 400, 800, 1 500 и 3 000 метров, прыгнут в длину и в высоту, будут метать диски и копья, толкать ядра, играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, плавать, заниматься городошным и гиревым спортом.

По результатам спартакиады наградят команду-победителя, выберут отличившихся спортсменов, которые тоже получат призы.

Как отмечается, в Амурской области ежегодно проводятся областные, городские и сельские спартакиады. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин поставил задачу перед регионом к 2024 году увеличить число жителей, регулярно занимающихся спортом, до 55 %.

Губернатор Приамурья Василий Орлов во время подведения итогов работы за год отметил, что в области делается все, чтобы популяризировать спорт среди амурчан. К 2021 году в регионе построят 21 малую спортивную площадку и возведут 5 крытых физкультурно-оздоровительных комплексов, отремонтируют стадионы и спортзалы.