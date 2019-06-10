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В Благовещенске водитель автобуса забрал у подростка банковскую карту мамы

В Благовещенске водитель автобуса забрал у подростка банковскую карту мамы
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 10 июня около 16 часов в автобусе № 31 произошел инцидент. Подросток хотел расплатиться за проезд с помощью банковской карты мамы. Но оплата не прошла. Тогда водитель забрал карту у юноши и высадил его на несколько остановок раньше.

«Он ехал из колледжа 31-м маршрутом с КПП в сторону дома, мы живем в районе Фрунзе – Лазо. Говорит, два раза попробовал расплатиться, не прошла оплата. Тогда водитель у сына забрал карту, остановил автобус и высадил его на Амурской – Первомайской. Сказал: "Принесешь деньги, тогда получишь карту". Номер автобуса: А 458 МУ. Я позвонила в диспетчерскую службу, мне сказали: "Ваша карта пустая". Хотя карта не пустая, это выпиской можно доказать в любой момент. Сказали: "Ищите водителя на линии, расплачивайтесь за ребенка и забирайте свою карту", – рассказала жительница Благовещенска Алена Брезгина.

Номера телефона водителя женщине не дали. Мама подростка пояснила, что речь идет о зарплатной карте. Она намерена обратиться в полицию.

«Это не транспортная карта, это Сбербанк, карта "Мир". Я считаю, что это незаконно. Если они поставили терминал, они должны быть готовы, что терминал может дать сбой. В магазине тоже такие ситуации бывают. Стоишь, ждешь, связь налаживается, и все проходит. Если бы он его просто высадил, обругав, – это одно. А он отобрал, украл карту. Я не собираюсь бегать его искать, я пойду в полицию заявление писать», – сообщила амурчанка.

В городской диспетчерской службе подтвердили, что водитель забрал банковскую карту у подростка. По словам сотрудника службы, на карте было недостаточно средств.

«Водитель сдаст ее в банк. Вдруг он (подросток – Прим.ред.) украл эту карту у кого-то, водитель откуда знает. Думаю, что (действия водителя – Прим.ред.) правомерные, если он (пассажир – Прим.ред.) не своей картой пользуется и если там средств нет», – пояснили Амур.инфо в городской диспетчерской службе.

В пресс-службе амурской полиции сообщили: после того как женщина напишет заявление о произошедшем, правоохранители проведут проверку, установят обстоятельства инцидента и примут решение в соответствии с законодательством РФ.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    с ума посходили с этими картами. как зомбаки глаза выпучат: у меня налички нет.

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Насколько я помню договор держателя карты, мама тут первая нарушительница

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Фактически ограбил.

    С уважением

  • Gaz

    Gaz
    54 минуты назад

    В других городах забирают и социальные карты если видно что не хозяин карты едет.. Народ обнаглел с пустыми картами в автобусах ездят. Нужно рассчитывать пассажиров при посадке в автобус.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    50 минут назад

    В некоторых автобусах карты МИР не читаются. Проверено лично при наличии денег на карте.

  • Gaz

    Gaz
    45 минут назад

    В магазин с пустыми картами не ходят за хлебом..Каково водителю когда 30-40 человек за смену с такими картами едут.Во многих автобусах стоят счётчики пассажиров. Водитель потом должен объяснить работадателю откуда недостача.

  • Myxira

    Myxira
    16 минут назад

    Gaz

    В магазин с пустыми картами не ходят за хлебом..Каково водителю когда 30-40 человек за смену с такими картами едут.Во многих автобусах стоят счётчики пассажиров. Водитель потом должен объяснить работадателю откуда недостача.



    Ну, теперь полиции будет объяснять.

    АИ, надеюсь, отпишется о результатах, и мы будем знать, как действовать в подобном случае.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    8 минут назад

    При мне у девушки не прошла оплата, естественно заплатила наличкой. Водитель начал наезжать, мол пустая карта, плати, беспардонно естественно.

    В результате спустя две остановки оплата не прошла у меня и у еще одного мужчины, денег было достаточно.

    Так вот, какого черта я должен страдать из-за проблем у продавца услуг-товара. Только у нас, в России почему-то должна быть сдача все время, 25 руб в автобус, наличка нужного номинала.

    Дикая страна с дикими людьми. Еще и крайний что карта не работает.

    А этот олень вообще обнаглел.

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