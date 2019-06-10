В Благовещенске водитель автобуса забрал у подростка банковскую карту мамы

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В Благовещенске 10 июня около 16 часов в автобусе № 31 произошел инцидент. Подросток хотел расплатиться за проезд с помощью банковской карты мамы. Но оплата не прошла. Тогда водитель забрал карту у юноши и высадил его на несколько остановок раньше.

«Он ехал из колледжа 31-м маршрутом с КПП в сторону дома, мы живем в районе Фрунзе – Лазо. Говорит, два раза попробовал расплатиться, не прошла оплата. Тогда водитель у сына забрал карту, остановил автобус и высадил его на Амурской – Первомайской. Сказал: "Принесешь деньги, тогда получишь карту". Номер автобуса: А 458 МУ. Я позвонила в диспетчерскую службу, мне сказали: "Ваша карта пустая". Хотя карта не пустая, это выпиской можно доказать в любой момент. Сказали: "Ищите водителя на линии, расплачивайтесь за ребенка и забирайте свою карту", – рассказала жительница Благовещенска Алена Брезгина.

Номера телефона водителя женщине не дали. Мама подростка пояснила, что речь идет о зарплатной карте. Она намерена обратиться в полицию.

«Это не транспортная карта, это Сбербанк, карта "Мир". Я считаю, что это незаконно. Если они поставили терминал, они должны быть готовы, что терминал может дать сбой. В магазине тоже такие ситуации бывают. Стоишь, ждешь, связь налаживается, и все проходит. Если бы он его просто высадил, обругав, – это одно. А он отобрал, украл карту. Я не собираюсь бегать его искать, я пойду в полицию заявление писать», – сообщила амурчанка.

В городской диспетчерской службе подтвердили, что водитель забрал банковскую карту у подростка. По словам сотрудника службы, на карте было недостаточно средств.

«Водитель сдаст ее в банк. Вдруг он (подросток – Прим.ред.) украл эту карту у кого-то, водитель откуда знает. Думаю, что (действия водителя – Прим.ред.) правомерные, если он (пассажир – Прим.ред.) не своей картой пользуется и если там средств нет», – пояснили Амур.инфо в городской диспетчерской службе.

В пресс-службе амурской полиции сообщили: после того как женщина напишет заявление о произошедшем, правоохранители проведут проверку, установят обстоятельства инцидента и примут решение в соответствии с законодательством РФ.