Врачи рассказали, как часто можно пользоваться наушниками

Врачи рассказали о том, какую опасность таят в себе наушники. Проблема не только в громком звуке, но и в том, что грязный наушник может привести к инфицированию.

Рекомендуется слушать музыку в наушниках на средней громкости и не более трёх часов в день. Также нужно делать перерывы между прослушиваниями в 30 – 40 минут.

«Точечное, максимальное и длительное воздействие звуковой волны может привести к снижению слуха и головной боли. Громкость, установленная на максимальный уровень (от 90 дБ), будет негативно влиять на слух», – рассказал заведующий Научно-исследовательского отдела микрохирургии уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. Свержевского столичного Департамента здравоохранения Евгения Гарова.

Он отметил, что вредными считаются и звуки низких частот, так называемые басы. Они создают наибольшие колебания барабанной перепонки. Кроме того, длительное использование наушников приводит к тому, что процесс самоочищения слухового прохода от серы усложняется. В результате образуются серные пробки.

Кроме того, не подходящая по размеру гарнитура может травмировать ухо, а грязный наушник – привести к инфицированию, сообщает Life.