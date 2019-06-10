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В Амурской области при столкновении автомобилей погиб человек (видео)

В Амурской области при столкновении автомобилей погиб человек (видео)
Фото: кадр видео

10 июня около 15:00 в Амурской области произошло серьезное ДТП. Жестко столкнулись два автомобиля.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, по предварительным данным, в аварии один человек погиб и двое пострадали. На месте ЧП работают полицейские, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В социальных сетях пишут, что ДТП произошло в поселке Прогресс. Также там опубликовано видео с места событий. Из него следует, что столкнулись микроавтобус и грузовик.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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