В Циолковском 125 семей отпраздновали новоселье

10 июня в микрорайоне Звездный работники организаций космодрома Восточный и города Циолковского получили ключи от служебных квартир. Жилье людям выделили на условиях служебного найма.

Красную ленточку перерезали представители руководства Роскосмоса, директор филиала ФГУП ЦЭНКИ – КЦ «Восточный» Роман Бобков и глава администрации ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий.

В новом доме – 4 подъезда и переменная этажность (от 6 до 9 этажей). Площадь новостройки 7 377 квадратных метров. В здании 68 однокомнатных, 10 двухкомнатных и 47 трёхкомнатных квартир, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной инфраструктуры.

Как сообщало Амур.инфо, в космограде уже сданы в эксплуатацию 6 жилых домов – это 447 квартир для сотрудников космодрома. Построены два социальных объекта – административное здание и детский сад на 230 мест. По проекту в Циолковском должны появиться стадион, школа, парковка, торговые центры и клуб. Что касается жилья, в микрорайоне сейчас строятся 10 многоэтажек.